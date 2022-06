Si chiamava Marina Morgan ed è purtroppo una ragazza di soli 29 anni, che è deceduta mentre si trovava in viaggio di nozze. Insieme al marito hanno avuto un incidente sul golf cart e per lei da quel momento, non c’è stato nulla da fare, nemmeno dopo il tempestivo intervento dell’elisoccorso.

Per i due ragazzi avrebbe dovuto essere una settimana di relax e spensieratezza. Nessuno di loro avrebbe mai immaginato però, di poter vivere una tragedia simile.

Marina e Robbie si erano sposati lo scorso 10 giugno, alla Doltone House di Sydney. Tutti i loro amici e parenti erano presenti per celebrare la festa e per essere testimoni del loro grande amore.

Subito dopo le nozze, si sono recati nel Queensland per trascorrere le ferie tanto attese. Non vedevano l’ora di passare del tempo insieme, per divertirsi.

Tuttavia, la tragedia è avvenuta lo scorso lunedì 20 giugno, proprio mentre si trovavano sul loro golf cart, lungo la Whitsunday Boulevard. Alla guida del veicolo c’era proprio il marito e la ragazza era seduta al suo fianco.

Il drammatico incidente in cui è morta Marina Morgan

Il tutto è avvenuto nel giro di pochi istanti. L’uomo alla guida del mezzo si è reso conto che la batteria si era scaricata. Così per tornare indietro, ha provato a fare un’inversione ad U. Tuttavia, è proprio durante la curva che il veicolo si è ribaltato.

Da una prima ricostruzione delle autorità, Marina non aveva la cintura di sicurezza. Infatti è stata sbalzata fuori ed ha riportato delle ferite molto gravi.

Sul posto sono arrivate le forze dell’ordine e anche i sanitari. Quest’ultimi con la speranza di poterla salvare, l’hanno rianimata a lungo. Però alla fine, non hanno avuto altra scelta che constatare il decesso sul luogo in cui è avvenuto l’incidente. L’ispettore di polizia Anthony Cowan, in un’intervista, ha dichiarato: