Steven Carbini, il 18enne morto venerdì a Cagliari insieme alla sua fidanzata Angelica, non aveva la patente

Una tragedia immane quella capitata nei pressi di Cagliari lo scorso venerdì pomeriggio. Steven Carbini, 18 anni, nato in Germania ma residente nel capoluogo sardo, ha provocato un grave incidente stradale nel quale, oltre a lui, hanno perso la vita la sua fidanzata e il loro figlio che la 17enne portava in grembo da circa quattro mesi.

Una vicenda che ha sconvolto le famiglie e la comunità intera. Un incidente molto violento che ha posto fine alla vita di due giovanissimi che si trovavano all’alba di una vita insieme.

I due stavano viaggiando sulla statale 196 in direzione Villacidro, il paese in cui avevano deciso di andare a vivere insieme dopo la nascita del bambino. Steven guidava, secondo quanto riportato dagli inquirenti, a bordo di una Mercedes Classe A presa a noleggio. Forse mentre il giovane effettuava un sorpasso azzardato e ad alta velocità, si è trovato davanti un grosso mezzo agricolo, che in nessun modo è riuscito ad evitare.

Il violento impatto con il trattore non ha lasciato scampo alla giovane coppia. Steven e la sua fidanzata, Angelica Angulo, 17enne originaria del Costa Rica, sono morti sul colpo e, con loro, anche il bambino che lei portava in grembo.

Steven Carbini era senza patente

Dopo aver constatato i decessi, gli investigatori hanno fin da subito cercato di far chiarezza sulle dinamiche dell’incidente. Ciò che è emerso, oltre all’alta velocità, è che Steven Carburi era ancora sprovvisto di patente.

Nel frattempo, sono stati resi noti il luogo e l’orario in cui avverranno i funerali di Steven e di Angelica. La funzione ci sarà domani, martedì 24 novembre, alle ore 15, nella parrocchia di Santa Barbara, a Villacidro. Per l’occasione, la sorella del ragazzo, Claudia Carburi, ha fatto una particolare richiesta a tutti coloro che vorranno unirsi alla celebrazione.

