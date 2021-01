Un gravissimo incidente frontale è avvenuto lo scorso mercoledì 30 dicembre, a Granarolo Emilia, in provincia di Bologna. Purtroppo un bimbo di un anno e mezzo, che era in macchina con la madre, è ricoverato nel reparto di rianimazione. Le sue condizioni sono molto gravi ed è in pericolo di vita.

Anche la mamma ed un uomo di 57 anni sono rimasti feriti nell’impatto, ma al momento la loro situazione non desta preoccupazione per i medici.

Secondo le informazioni rese note da alcuni media locali, l’incidente è avvenuto intorno alle 18.20, nella pomeriggio di mercoledì 30 dicembre. Precisamente sulla Lungosavana, a Granarolo Emilia.

I sanitari e gli agenti arrivati sul posto, si sono presto resi conto della gravità dell’impatto. Il piccolo era in macchina con la madre di 31 anni, erano a bordo di una Lancia Y.

Quando all’improvviso, per cause ancora da chiarire dalle forze dell’ordine, la donna è andata a scontrarsi con un’altra auto, un Fiat Doblò che proveniva dal senso opposto, guidato da un uomo di 57 anni. Il frontale è stato molto violento e i veicoli hanno riportato danni molto gravi.

Sul posto sono arrivati anche gli agenti di polizia locale, che al momento stanno lavorando per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto. Le forze dell’ordine, come da prassi, hanno chiesto ai medici di fare gli accertamenti sulle eventuali assunzioni di alcol.

Le condizioni del bimbo di un anno e mezzo dopo l’incidente

CREDIT: TOMMASO BIAGI

La situazione del bambino è apparsa critica sin da subito. Infatti i sanitari intervenuti sul posto, hanno deciso di trasportarlo d’urgenza all’ospedale Maggiore di Bologna. I medici dopo la visita al pronto soccorso, lo hanno ricoverato tempestivamente nel reparto di rianimazione.

È in pericolo di vita. Purtroppo ha riportato dei traumi molto gravi. Alessandro Ricci, il sindaco di Granarolo Emilia, sull’accaduto ha dichiarato: