È delle ultimissime ore la notizia dell’improvvisa morte di uno dei calciatori più forti degli ultimi decenni, l’ex perno dell’Inter e della nazionale tedesca Andreas Brehme. L’ex terzino si è spento all’età di 63 anni e le cause del decesso, secondo quanto riportato dal tabloid tedesco Bild, sarebbero riconducibili ad un arresto cardiaco improvviso. Il saluto social della società nerazzurra.

Nato ad Amburgo il 9 novembre del 1960, Andreas Brehme si è avvicinato al calcio grazie a suo padre Berndt, che fu in primo ad allenarlo e a farlo esordire con la maglia Barmbek-Uhlenhorst. Dopo una stagione al Saarbrücken, venne acquistato dal Kaiserslautern nel 1981 e giocò con loro per le successive 5 stagioni, collezionando più di 150 presenze e 34 gol, che per un giocatore di difesa non furono affatto pochi.

Nel 1986 arrivò la chiamata irrinunciabile dal Bayern Monaco, dove giocò per due stagioni nel ruolo di terzino destro, senza mettersi particolarmente in mostra ma riuscendo comunque a vincere un campionato e una Supercoppa, arrivando inoltre in finale di Coppa dei Campioni, poi persa contro il Porto.

Nell’88, insieme al compagno di squadra Lothar Matthaus venne ceduto all’Inter, dove a credere in lui, nella sua duttilità e nel suo talento trovò l’allenatore Giovanni Trapattoni. Con lui ‘Andy’ diventò in poco tempo un perno fondamentale della compagine nerazzurra e, insieme, vinsero il campionato di serie A del 1989, la Supercoppa italiana del 1990 e la Coppa Uefa nel 1991.

Importante anche la sua esperienza nella nazionale tedesca, con cui vinse il campionato mondiale di Italia ’90.

Brehme si è spento a Monaco di Baviera questa notte, nell’ospedale vicino alla sua casa, in cui era stato accompagnato nelle ore precedenti. Stando a quanto dichiarato dalla Bild, pare che la causa del decesso sia da attribuire ad un arresto cardiaco. Immediato il messaggio di cordoglio dell’Inter, che sui social ha definito Brehme come un giocatore magnifico, un vero interista: “Ciao Andy, Forever a Legend“.