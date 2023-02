Incidente in A14, lo strazio della moglie di Andrea Silvestrone per la morte del marito e dei suoi due figli

Per la famiglia e la comunità di Andrea Silvestrone è un momento molto delicato. La moglie in quello straziante sinistro ha perso il marito, campione di tennis paraolimpico e i suoi due figli: Nicole di 13 e Brando di appena 8 anni.

La donna sconvolta dalle perdite subite, in una breve intervista con Il Messaggero, ha spiegato quali sono le condizioni del suo terzo figlio, che era in macchina con loro. Barbara Carota ha detto:

Forse mio figlio non è più in pericolo di vita, dico forse perché non me lo hanno ancora confermato, ma spero e prego che sia così. Per il funerale non so, forse verranno eseguite le autopsie, è presto non so ancora nulla.

L’intera comunità di Montesilvano dove la famiglia vive, è ancora sconvolta. Anche il sindaco e tanti concittadini hanno voluto esprimere il loro cordoglio in un post sui social. Il primo cittadino, Ottaviano De Martinis, ha scritto:

Una notizia tremenda per noi, Andrea era un mio caro amico con il quale ho condiviso momenti belli e con cui ho anche giocato talvolta a tennis, era un bravo istruttore. Di recente lo avevamo premiato nella Festa dello Sport. Una grave perdita, un grande dolore per la perdita di un amico e dei suoi figli.

Il sinistro in cui Andrea Silvestrone e i suoi figli sono deceduti

I fatti sono avvenuti nella mattinata di sabato 4 febbraio. Precisamente sull’autostrada A14, nella Galleria del Castello. L’uomo era in macchina con i suoi tre figli ed il cane.

Quando all’improvviso, per cause ancora da chiarire dalle forze dell’ordine, in un tratto di strada in cui ci sono dei lavori in corso, si è scontrato frontalmente contro un tir.

La loro auto presa a noleggio è diventata un cumulo di lamiere. Per liberare i feriti, è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco. Tuttavia, per il campione ed i suoi due figli, i medici non hanno potuto far nulla se non constatare il loro decesso.

L’automobilista alla guida del tir è uscito illeso dal sinistro. L’unico che si trova in ospedale, è l’altro figlio dell’uomo, Diego. Ora le forze dell’ordine sono a lavoro per ricostruire l’esatta dinamica del sinistro e le eventuali responsabilità.