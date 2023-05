Una vicenda davvero straziante è quella avvenuta lo scorso fine settimana, nella città di Motril, in Spagna. Una donna e madre chiamata Encarni, ha perso la vita a causa di un sinistro con il marito, che invece ne è uscito illeso. Però ha scelto di togliersi la vita poche ore dopo.

Un episodio che ha spezzato i cuori di tutta la comunità, poiché due ragazzine di 12 e 15 anni sono rimaste orfane all’improvviso, senza nemmeno capire il motivo.

I fatti sono avvenuti nella giornata di sabato 6 maggio. Precisamente nella città di Motril, che si trova in Spagna. La coppia era in macchina, ma non è ancora chiaro dove erano diretti.

Jose Manuel era alla guida del veicolo, lavorava come guardia civile e vicino a lui, c’era proprio sua moglie Encami. Per loro infatti, sembrava essere una giornata come le altre.

Tuttavia, l’uomo per cercare di evitare un ostacolo, ha perso il controllo del suo veicolo. Così dopo esser uscito fuori strada, ha finito la sua corsa contro un palo e purtroppo la moglie è deceduta praticamente sul colpo.

I medici intervenuti non hanno potuto far nulla per salvare della donna. Però hanno deciso di trasportare il marito d’urgenza in ospedale, anche se le sue condizioni di salute non sembravano essere molto gravi.

Il decesso del marito di Encarni poche ore dopo il sinistro

I dottori lo hanno tenuto sotto osservazione per diverse ore, ma alla fine hanno deciso di rimandarlo a casa. Le sue condizioni erano buone, ma Jose Manuel in realtà aveva altri progetti.

Forse sconvolto ed addolorato dalla scomparsa di sua moglie, ha deciso di farla finita. Nella mattina di domenica 7 maggio, a 12 ore dal decesso della sua compagna di vita, ha compiuto il gesto estremo, lasciando per sempre orfane le loro due figlie.

Encarni era molto conosciuta nella città di Motril, poiché aveva creato ed avviato un’azienda di allarmi. Di conseguenza, i loro concittadini al momento sono sconvolti da come si sono svolti i fatti.