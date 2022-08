Tragedia in provincia di Torino, un'intera famiglia ha perso la vita dopo un incidente in autostrada

Un gravissimo incidente stradale è quello avvenuto nella prima serata di ieri, martedì 2 agosto. Purtroppo un’intera famiglia, composta da madre, padre e figlio di 15 anni, hanno perso la vita. I vigili del fuoco li hanno liberati subito dalle lamiere, ma i traumi per loro erano davvero troppo gravi.

Al momento le forze dell’ordine sono a lavoro per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente ed anche per capire le eventuali responsabilità da parte dei due automobilisti.

Stando alle informazioni rese note da alcuni media locali, la tragedia è avvenuta intorno alle 19 di martedì 2 agosto. Precisamente lungo la autostrada che collega Ivrea e Santhià, tra le uscite di Albiano e Settimo Rottaro, in provincia di Torino.

Le auto che si sono scontrate sono due: una Fiat Panda ed una Toyota Yaris. Oltre ad i 3 morti, ci sono anche tre persone che sono rimaste ferite gravemente. Infatti sono state elitrasportate in ospedale.

La famiglia era a bordo della Panda, che purtroppo dopo il violento impatto è finita nel fossato che costeggia l’autostrada. Entrambe le macchine a causa del violento incidente sono andate completamente distrutte.

I sanitari intervenuti, con l’aiuto dei vigili del fuoco hanno provato a salvare la vita del padre, della madre e del figlio che era in auto con loro. Tuttavia, per loro i traumi riportati dopo l’incidente sono stati fatali. Nessuno è riuscito a sopravvivere.

Famiglia morta in un incidente in autostrada: la dinamica

I pompieri hanno anche dovuto estrarre dalle lamiere i tre occupanti dell’altro veicolo. Sono rimasti feriti gravemente ed infatti, sul posto i sanitari hanno richiesto l’intervento di un elisoccorso per trasportarli d’urgenza in ospedale.

Gli agenti della polizia stradale, dopo tutti i rilievi del caso, adesso sono a lavoro per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. Da una prima ipotesi sembrerebbe che una delle due auto possa aver invaso l’altra corsia.

Tuttavia, lo ha fatto in un tratto in cui la strada non è divisa dal guard rail, ma solo dalla striscia di prato. Ci saranno ulteriori informazioni su questo straziante episodio.