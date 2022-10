Incidente in minicar a Catania, la vittima è Francesco Cerami: la sorella non sa ancora del suo decesso

Sono giorni di tristezza e strazio quelli che stanno vivendo i familiari di Francesco Cerami, il 15enne che purtroppo ha perso la vita mentre era sulla minicar della sorella. Quest’ultima è ancora ricoverata in ospedale, in prognosi riservata, ma non sa della perdita di suo fratellino.

Nel frattempo gli inquirenti stanno portando avanti tutte le indagini del caso. Per questo hanno deciso di disporre l’autopsia sul corpo del ragazzino, per avere ulteriori risposte sull’accaduto.

Stando alle informazioni rese note da alcuni media locali, i fatti sono avvenuti nella notte tra domenica 9 e lunedì 10 ottobre. Precisamente lungo la strada provinciale 122, che porta a Ponte dei Saraceni, ad Adrano, in provincia di Catania.

I due ragazzi erano a bordo della loro minicar e molto probabilmente erano diretti alla loro abitazione. All’improvviso, è avvenuto l’impensabile.

La 17enne alla guida del piccolo veicolo, ne ha perso il controllo, forse per evitare un gatto. Ipotesi che sembra trovare conferme, poiché vicino all’auto hanno trovato il piccolo animale senza vita. Prima si è scontrata contro un muro di una casa e poi si è ribaltata.

I passanti prima di tutto hanno allertato i sanitari e le forze dell’ordine e successivamente, hanno soccorso i due fratelli. I vigili del fuoco hanno dovuto lavorare a lungo per estrarre i due giovani dalle lamiere dell’auto, ma per il 15enne non c’era ormai più nulla da fare.

Le indagini per il decesso di Francesco Cerami

Gli inquirenti al momento sono a lavoro per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto. Tuttavia, l’ipotesi del gatto sembra essere quella più accreditata. La 17enne si trova ricoverata all’ospedale San Marco di Catania.

Però, viste le sue condizioni, i medici tengono la sua prognosi riservata. Inoltre, non sa ancora che il fratellino più piccolo non ce l’ha fatta a sopravvivere allo scontro.

Nelle prossime ore sul corpo del ragazzo verrà eseguita l’autopsia. Nel frattempo il sindaco del piccolo comune, per il giorno del funerale, ha voluto proclamare il lutto cittadino. Sono tante le persone che in questo momento stanno cercando di mostrare affetto e vicinanza alla famiglia.