Era uscito con gli amici e poi era risalito in sella al suo scooter con un'amica, per tornare a casa: Filippo Giovannelli ha perso la vita

Aveva soltanto 18 anni, Filippo Giovannelli ha perso la vita a bordo del suo scooter, nella notte tra lo scorso sabato e la scorsa domenica, a San Lazzaro di Fossombrone, Pesaro Urbino.

Roberto Giungi – FOTO FILIPPO GIOVANELLI E LUOGO INCIDENTE

Stava tornando a casa, insieme ad una coetanea, quando ha perso il controllo del suo mezzo a due ruote e si è scontrato contro il guard rail.

Lo scontro è avvenuto a pochi metri dalla sua abitazione. Sul posto sono subito arrivati i soccorritori, che lo hanno trasportato all’ospedale di Fano in codice rosso, dove purtroppo si è spento per sempre. I medici non hanno potuto fare nulla per salvare la sua vita e, alla fine, sono stati costretti a dichiarare il suo decesso.

La ragazza che si trovava con lui, a bordo dello scooter, non ha riportato conseguenze. Avevano trascorso una serata insieme ad altri amici e stavano tornando alle proprie case.

Le forze dell’ordine stanno cercando di ricostruire la dinamica del sinistro stradale. Lo scopo è quello di capire cosa abbia fatto perdere a Filippo Giovannelli il controllo del suo scooter.

Sembrerebbe, dalle prime notizie divulgate, che dopo aver perso il controllo, il ragazzo abbia provato a rimettersi in carreggiata. Tuttavia, il dislivello e l’erba bagnata glielo avrebbero impedito. Prima si è scontrato contro il guard rail e poi contro il muro di un capanno.

All’arrivo dei soccorritori, Filippo era ancora vigile e in grado di collaborare con gli operatori sanitari. Lamentava soltanto dei dolori alla schiena.

La situazione è precipitata una volta raggiunta la struttura sanitaria. Sembrerebbe che abbia perso la vita a seguito di un’emorragia interna.

Sconvolti i familiari, gli amici e l’intera comunità. La notizia si è diffusa rapidamente ed è tanto l’affetto che la famiglia sta ricevendo. Una perdita che mai si sarebbero aspettati di dover vivere. Filippo Giovannelli aveva da poco compiuto 18 anni.