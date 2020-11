Un grave incidente stradale con lo scuolabus, è avvenuto nel pomeriggio di ieri, martedì 24 novembre, a Grand Polein, in Valle D’Aosta. Nell’impatto sono rimaste ferite due bambine di 4 anni e anche l’uomo che viaggiava sulla macchina. La dinamica al momento è al vaglio delle forze dell’ordine.

A riportare la notizia è stato proprio il giornale locale Aosta Sera, che ha aggiunto che le condizioni delle piccole non risultano essere affatto gravi.

Secondo le informazioni emerse, l’incidente è avvenuto intorno alle 16 di martedì. Lo scuolabus aveva appena preso una decina di bimbi dall’istituto scolastico e li stavano riportando nelle loro abitazioni.

All’improvviso, per cause ancora da chiarire dalle forze dell’ordine, è avvenuto il frontale tra il veicolo con a bordo i bambini ed un’altra macchina. Per fortuna nessuno ha riportato conseguenze critiche.

Sul posto però, è stato chiesto l’intervento del 118 e delle forze dell’ordine. I sanitari hanno controllato le condizioni di tutti i piccoli e anche dei due conducenti. Hanno deciso di portare in ospedale le due bambine e l’uomo alla guida del veicolo.

La loro situazione era più critica rispetto agli altri ed hanno deciso di trasportarli nel nosocomio del posto, per tutti i tutti i controlli necessari. Per ora nessuno di loro risulta essere in pericolo di vita.

Incidente con lo scuolabus: la dinamica

CREDIT: ALES SANDRO

Gli agenti arrivati sul posto, ora stanno lavorando per ricostruire l’esatta dinamica di quanto accaduto. Hanno ascoltato le testimonianze dei conducenti e di tutte le persone che hanno assistito all’impatto.

Dalle prime informazioni che sono state rese note, sembrerebbe che l’uomo alla guida della macchina, abbia invaso l’altra corsia e l’autista dello scuolabus, non è riuscito ad evitarlo.

Sul posto sono arrivati anche tutti i genitori dei bambini, che dopo i controlli necessari, hanno potuto riportare i loro piccoli a casa. Per fortuna in questo incidente nessuno ha riportato conseguenze drammatiche.