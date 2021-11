Stella Luciani purtroppo non ce l’ha fatta, si è spenta a 21 anni, a causa dei gravi traumi che ha riportato dopo l’incidente stradale. I medici dopo il suo arrivo in ospedale, l’hanno sottoposta ad un delicato intervento, ma alla fine il suo cuore ha cessato di battere per sempre.

Una notizia drammatica che ha spezzato i cuori di migliaia di persone. In tanti ora stanno scrivendo messaggi di cordoglio sul web.

Secondo le informazioni rese note dai media locali, la tragedia si è consumata nel pomeriggio di domenica 28 novembre. Sulla superstrada che porta da L’Aquila a Bazzano.

La ragazza era a bordo di una macchina e con lei c’erano due suoi amici, uno alla guida ed uno sui sedili posteriori. Ad un certo punto, probabilmente a causa dell’asfalto bagnato, è avvenuto l’impensabile.

L’automobilista ha perso il controllo del veicolo e dopo esser usciti fuori strada, l’auto si è capovolta per diverse volte. Purtroppo l’incidente è stato molto violento, su un tratto di strada caratterizzato da molte curve.

I due ragazzi sono riusciti ad uscire dal veicolo con le loro gambe, ma Stella è rimasta incastrata. Infatti sul posto, oltre l’intervento dei sanitari, è stato necessario anche l’intervento dei Vigili del Fuoco. Quest’ultimi hanno lavorato a lungo per liberarla dalle lamiere.

Il tragico decesso di Stella Luciani e le condizioni degli amici

I soccorritori si sono presto resi conto che le sue condizioni erano disperate. Per questo l’hanno trasportata d’urgenza in ospedale, il loro unico scopo era quello di salvarla.

I medici dopo il suo arrivo nel nosocomio, l’hanno sottoposta ad un delicato intervento. Tuttavia, nella notte tra domenica 28 e lunedì 29 novembre, il suo cuore ha cessato di battere per sempre. I traumi riportati dopo l’incidente per lei sono risultati essere fatali.

I due amici che erano in macchina non hanno riportato ferite gravi, ma al momento risultano essere sotto shock dall’accaduto. Inoltre, la comunità di Marina di Montereale dove viveva la ragazza, ora è in lutto per questa improvvisa e straziante perdita.