Incidente in via Ardeatina: sono rimaste coinvolte tre auto e una bimba di un anno è ricoverata in gravi condizioni

Un grave incidente stradale è avvenuto in via Ardeatina, a Roma Sud. Sono rimaste coinvolte tre auto e tra i feriti c’è anche una bimba di un anno, che è stata trasportata in elisoccorso in ospedale. Sul posto sono arrivate le forze dell’ordine, che ora stanno lavorando per ricostruire la dinamica di quanto accaduto.

Un impatto violento, che ha portato a conseguenze molto gravi. I medici vista la situazione della piccola, hanno deciso di tenere la sua prognosi riservata.

Secondo le informazioni emerse, l’incidente è avvenuto nel pomeriggio di lunedì 16 novembre, su via Ardeatina. I veicoli coinvolti sono tre, precisamente una Lancia musa, una Ford Fusion ed una Mercedes.

Vista la gravità della situazione, i testimoni hanno lanciato presto l’allarme. Prima agli agenti di polizia e subito dopo ai sanitari del 118. Tutti sono arrivati sul posto nel giro di pochi minuti.

Per effettuare tutti i rilievi necessari e capire la dinamica di quando accaduto, le forze dell’ordine hanno deciso di chiudere la strada al traffico per qualche ora. Dalle prime informazioni emerse, sembrerebbe che l’impatto sia avvenuto per una manovra azzardata ed anche a causa del maltempo.

Tutte e tre le automobili sono sotto sequestro. Inoltre le forze dell’ordine stanno ancora lavorando per stabilire le responsabilità di quando accaduto.

Incidente in via Ardeatina: i feriti

CREDIT: ROMA MEGALOPOLIS

Tutte le persone che erano nei veicoli coinvolti nell’impatto, sono rimaste ferite. Ad avere la peggio però, è stata la bimba di un anno, che era a bordo della Mercedes, insieme ai suoi genitori.

I sanitari intervenuti, infatti vista la criticità delle sue condizioni, hanno deciso di chiedere l’intervento dell’elisoccorso. I soccorritori l’hanno trasportata in codice rosso, all’ospedale Bambino Gesù di Roma.

I medici al momento hanno deciso di tenerla ricoverata e vista la sua situazione, hanno anche deciso di tenere la sua prognosi riservata. Gli altri feriti, invece, non risultano essere in gravi condizioni. Infatti dopo tutti gli accertamenti necessari, sono potuti tornare a casa.