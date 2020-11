Il ragazzo si stava per recare al lavoro

Oggi, tra le strade di Città Sant’Angelo, cittadina della provincia di Pescara, in Abruzzo, si è consumata la tragedia. Un ragazzo di 22 anni è rimasto vittima a seguito di un terribile incidente stradale che lo ha coinvolto mentre si trovava al volante della sua vettura per recarsi al lavoro.

Incidente stradale: chi era la vittima

Il giovane si chiamava Lorenzo Erasmo, uscito di casa da poco per iniziare il proprio consueto turno in fabbrica. Il dramma risale appena prima delle ore 14 ed ha avuto luogo all’altezza di un incrocio sulla strada Lungofino, in località contrada Sant’Agnese.

Scontro con un furgone

La vettura del ragazzo, una vecchia Fiat 600, è finita per scontrarsi con un furgone di un corriere espresso per motivi ancora da accertare. È stato un violentissimo impatto che ha completamente distrutto la parte anteriore della macchina e non ha lasciato scampo al ventiduenne.

I tempestivi soccorsi sanitari effettuati dal personale del pronto soccorso, dopo una chiamata di emergenza, sono risultati vani.

Morto sul colpo

Stando alle prime ricostruzioni, Lorenzo è probabilmente morto sul colpo. Ferito, soccorso e trasportato presso la più vicina struttura ospedaliera, il conducente del furgone sarebbe tutto sommato in buone condizioni. O quantomeno non sarebbero gravi. Le prossime ore permetteranno comunque di stabilire con maggior certezza lo stato di salute del guidatore.

Incidente stradale: accorsi Carabinieri, Polizia locale e Vigili del Fuoco

Sul luogo dell’accaduto sono accorse pure le Forze dell’Ordine. I Carabinieri, i Vigili del Fuoco e gli agenti della Polizia locale di Città Sant’Angelo hanno eseguito i controlli. Più nello specifico, le autorità hanno preso a carico il compito di attuare gli opportuni rilievi, che contribuiranno a stabilire la dinamica esatta dell’incidente stradale. Per consentire i soccorsi sanitari, la rimozione dei mezzi coinvolti, i rilievi, la strada è rimasta chiusa al traffico per diverse ore.