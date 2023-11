Gli agenti stanno portando avanti tutte le indagini del caso sul grave incidente in viale Forlanini, avvenuto all’alba di mercoledì 1 novembre, nella città di Milano. Sono emersi ulteriori dettagli sulla dinamica, per capire come i due giovane hanno perso la vita.

Si chiamavano Luigi Giallonardi 24enne, originario di Teramo, era alla guida della terza auto sopraggiunta in seguito, è deceduto sul colpo. L’amico invece, Bennardo Pagano 26enne di Milano, ha perso la vita dopo il trasporto in ospedale.

Dai rilievi degli inquirenti sul luogo in cui è avvenuto il sinistro, non risultano esserci segni di frenata sull’asfalto. Per questo il giovane alla guida, la terza auto con a bordo i 6 ragazzi, non avrebbe visto l’ostacolo.

In realtà il primo a provocare il tamponamento è un 38enne, ora indagato, che era alla guida di una Golf nera. Si è scontrato con una Opel con a bordo una famiglia, composta da padre, madre e bimba di 8 anni. Erano diretti all’aeroporto di Linate.

Successivamente la terza auto, è arrivata sulle auto già incidente, pochi istanti dopo. Purtroppo l’automobilista non è riuscito a fermarsi in tempo e si è scontrato con l’auto già ferma.

Incidente in viale Forlanini: cosa è emerso dalle telecamere

Gli agenti con la speranza di poter ricostruire l’esatta dinamica, hanno anche sequestro i filmati di video sorveglianza della zona. Però è proprio da queste immagini che hanno fatto una nuova importante scoperta.

L’auto con a bordo i ragazzi appena usciti dalla discoteca, si è scontrata con le macchine, 6 minuti dopo il primo sinistro. Da quei filmati gli agenti non avrebbero visto le luci rosse che dovevano segnalare un rallentamento.

Per capire con esattezza ciò che è successo, il pm che si sta occupando del caso, ha quindi deciso di disporre l’autopsia sul corpo del terzo automobilista. Sarà solo questo esame a dare delle conferme su cosa è accaduto.

Nel frattempo uno degli amici di Luigi Giallonardi e Bennardo Pagano intervistato da uno dei giornalisti de Il Giorno, ha spiegato che loro non dovevano essere lì. Avevano passato la serata insieme al The Beach ed avevano scelto quel tragitto per evitare il traffico.