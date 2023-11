Incidente in via Forlanini, indagato il 38enne che era alla guida della Golf, iscritto sul registro degli indagati: era positivo all'alcol test e non aveva la patente

Risulta essere iscritto sul registro degli indagati il 38enne, che all’alba di mercoledì 1 novembre, ha provocato un incidente in viale Forlanini, a Milano. Purtroppo due ragazzi di 26 e 24 anni hanno perso la vita ed altre 10 persone invece, hanno riportato contusioni lievi.

Gli inquirenti in queste ore hanno deciso di porre sotto sequestro dei video di alcune telecamere presenti in zona, con la speranza di capire l’esatta dinamica. Inoltre, vogliono anche capire se a bordo della Golf, c’era una terza persona, come descritto da alcuni testimoni.

Luigi Giallonardi 26enne, originario di Teramo, era alla guida della terza auto sopraggiunta in seguito, è deceduto sul colpo. L’amico invece, Bennardo Pagano 24enne di Milano, ha perso la vita dopo il trasporto in ospedale.

Da ciò che è emerso il sinistro è avvenuto inizialmente tra due macchine. La Golf con a bordo due persone, ha tamponato una Opel con a bordo una famiglia, diretta proprio all’aeroporto di Linate.

Il 38enne alla guida del primo veicolo, è risultato essere positivo all’alcol test ed anche senza patente. Non aveva mai conseguito l’esame per averla. Per questo è proprio lui che ora risulta essere iscritto sui registro degli indagati.

Incidente in Viale Forlanini: cosa è emerso sull’accaduto

La famiglia nei secondi successivi al sinistro, è subito uscita dal veicolo e si è messa in sicurezza sul marciapiede. Però è proprio pochi secondi dopo che la terza auto, con a bordo i 6 ragazzi appena usciti dalla discoteca, che li ha travolti a loro volta.

Probabilmente a causa dell’alta velocità e forse di una distrazione, il 26enne alla guida non è riuscito a frenare in tempo. Purtroppo è proprio lui ad aver perso la vita per primo.

L’amico invece, è deceduto pochi minuti dopo il suo arrivo all’ospedale. Con altri ragazzi avevano passato la serata in una discoteca, per la festa di Halloween, ma nessuno avrebbe poi immaginato un epilogo del genere.

L’unico che ora risulta essere indagato è il 38enne alla guida della Golf. Un testimone ha invece raccontato che a bordo di questa macchina c’era una terza persona, poi fuggita dopo il sinistro. Ora però a confermare o a smentire questa ipotesi, saranno solo i filmati di alcune telecamere della zona.