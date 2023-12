Un incidente stradale gravissimo si è verificato nel tardo pomeriggio di ieri in Puglia, più precisamente sulla strada provinciale 238 che collega Trani a Corato, all’altezza dello svincolo per Bisceglie. Tre le auto coinvolte, due le persone morte e tre quelle ferite gravemente. Nello schianto hanno perso la vita Savino Calvano e Vincenzo Lafiandra, di 82 e 37 anni.

Stando a quanto ricostruito fino ad ora, pare che l’uomo che guidava una Peugeot 3008, Savino Calvano di 82 anni, mentre transitava all’altezza dello svincolo per Bisceglie e Andria, abbia avuto un malore e abbia perso il controllo della guida.

La sua vettura a quel punto avrebbe invaso la corsia opposta, dove proprio in quel momento arrivava un’altra auto, una Suzuki sulla quale viaggiava una famiglia intera.

Alla guida della seconda auto c’era Vincenzo Lafiandra, 37 anni di Corato, sua moglie, una donna di 37 anni, e i loro due figli, un bimbo di 6 anni e una di un anno.

L’impatto è stato violentissimo ed entrambi i mezzi sono finiti distrutti.

Due vittime nel drammatico incidente

Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118, i Vigili del Fuoco, gli agenti della Polizia Stradale e quelli della Polizia Locale, trovando al loro arrivo uno scenario agghiacciante.

Purtroppo il bilancio è stato drammatico. Per i due uomini che erano alla guida delle rispettive vetture, Savino Calvano di 82 anni e Vincenzo Lafiandra di 37, non c’è stato altro da fare che constatare il decesso.

Feriti in maniera molto grave, poi, gli altri componenti della famiglia di Lafiandra: la moglie 37enne e i due figli di 1 e 6 anni.

Nello schianto è rimasta coinvolta anche un’altra auto. Un Opel Meriva che è giunta pochi istanti dopo e che non è riuscita ad evitare l’impatto con i due mezzi già schiantati.

Su di essa viaggiavano cinque persone, rimaste anche loro ferite, anche se fortunatamente in maniera lieve. Trasportate in ospedale, saranno dimessi a breve con prognosi non importanti.