Si chiamava Alessandra Caboni la 29enne, che nella serata tra lunedì 12 e martedì 13 ha perso la vita, in seguito ad un grave incidente con una sua amica. Gli agenti intervenuti sul posto, al momento stanno lavorando per capire l’esatta dinamica e soprattutto cosa è successo alla ragazza alla guida.

Purtroppo quando i sanitari sono arrivati sul posto, per la 29enne non c’era ormai più nulla da fare. Non hanno avuto altra scelta che constatare il suo straziante decesso.

Secondo le informazioni rese note da alcuni media locali, Alessandra e l’amica 31enne erano uscite ed avevano passato la serata insieme. Poco dopo la mezzanotte avevano ripreso la macchina e stavano forse, tornando alle loro abitazioni. Quando all’improvviso è avvenuto l’impensabile.

Purtroppo la ragazza che era alla guida della Fiat Tipo, ne ha perso il controllo. Per gli agenti la causa potrebbe essere un colpo di sonno. Dopo esser uscita fuori strada, essere salita sui binari della metro 4, ha finito la sua corsa contro un palo.

Il decesso di Alessandra Caboni, dopo il grave sinistro

CREDIT:CITIES IN 4K

I passanti, che hanno assistito a tutta la scena, si sono presto resi conto che la situazione era disperata. Hanno chiesto l’intervento della forze dell’ordine ed anche dei sanitari. Tutti sono arrivati sul posto in pochissimi minuti.

Tuttavia, per Alessandra non hanno potuto fare più nulla. Hanno cercato di rianimarla a lungo, ma alla fine si sono resi conto che è deceduta sul colpo, praticamente dopo l’impatto. La ragazza era di Posada, in Sardegna, ma si era trasferita a Torino per frequentare le scuole superiori, a casa della zia.

La madre è rimasta nel comune in cui viveva. Ora tutti sono sconvolti da questa perdita così grave e straziante. Alessandra aveva solamente 29 anni e nonostante la sua giovane età, era molto conosciuta nella zona in cui lavorava. L’amica ora si trova ricoverata all’ospedale San Giovanni Bosco, poiché ha riportato una frattura ad una gamba ed un trauma cranico.