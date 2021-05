Quello appena trascorso è stato un lunedì particolarmente amaro e doloroso sulle strade del nostro paese. Nel tardo pomeriggio di ieri, a Corciano, in provincia di Perugia, due automobili si sono scontrate frontalmente. Le persone coinvolte sono quattro: due giovani di 19 e 17 anni, una donna di 46 anni e sua figlia di soli 4 anni. Purtroppo, per la piccola Priscilla non c’è stato nulla da fare. È morta sul colpo.

Credit: Vigili del Fuoco

Dolore enorme per la morte di una bambina di soli 4 anni. L’episodio è avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri, lunedì 17 maggio.

La Fiat punto sulla quale viaggiavano la bambina e sua madre, si è scontrata frontalmente con una Skoda Station Wagon che procedeva in senso opposto e sulla quale viaggiavano due giovani di 19 e 17 anni.

Nel violentissimo impatto, purtroppo, la bimba ha perso la vita sul colpo. Troppo gravi i traumi riportati nell’impatto. Grave anche la madre 46enne della bimba, che è stata trasportata in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia, con un grave trauma toracico. Anche i due giovani che viaggiavano sull’altra automobile sono stati trasportati in ospedale, anche se non sembrerebbero essere in pericolo di vita.

Sul luogo dell’incidente, sulla strada provinciale 172 tra Migiana e Capocavallo, sono giunti prontamente gli operatori e i medici del 118, a bordo di ben tre ambulanze. Purtroppo, nessuno di loro ha potuto fare nulla per salvare la vita della piccola Priscilla.

Morte piccola Priscilla: si indaga sulle cause dell’incidente

Oltre ai dottori, sul posto sono giunte anche le forze dell’ordine, che hanno avuto il compito di compiere tutti i rilievi del caso.

Si indaga su quale potrebbe essere stato il motivo che ha portato una delle due auto a perdere il controllo e a causare l’incidente. Si parla dell’attraversamento di un grosso cinghiale, anche se questa rimane ancora soltanto un’ipotesi.

Credit: Fabrizio Troccoli

A coordinare le indagini e gli accertamenti è la Procura di Perugia, tramite il pm Tullio Cicoria. Il procuratore ha nominato un medico legale che sarà incaricato anche di svolgere l’autopsia sul corpo senza vita della piccola Priscilla.

La procura attende la relazione della Polizia Municipale di Corciano, che hanno anche provveduto al sequestro delle due vetture coinvolte nel sinistro.