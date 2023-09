In queste ore sono in corso tutti gli accertamenti del caso per il grave incidente avvenuto sulla Sora-Cassino, nella notte di martedì 26 settembre. Purtroppo tre ragazzi hanno perso la vita praticamente sul colpo, uno di loro era soccorritore di ambulanze.

Gli agenti intervenuti sin da subito hanno avuto abbastanza chiara la dinamica e cioè, che uno dei due automobilisti ha invaso la corsia di marcia opposta.

I fatti sono avvenuti intorno alle 23, di martedì 26 settembre. Precisamente lungo la superstrada che da Sora, porta a Cassino, nel comune di Fontechiari, che si trova nella provincia di Frosinone.

Purtroppo tre ragazzi di un’età compresa tra i 19 ed i 30 anni hanno perso la vita. Il più grande si chiamava Alessio Tuzi, era un autista di ambulanze ed infatti sul posto sono intervenuti anche i suoi colleghi per soccorrerlo.

Non era solo, in macchina con lui c’era anche la sua fidanzata Iris De Vincenti, di soli 26 anni, compiuti nella giornata di lunedì 25 settembre. Era residente nel comune di Arcara.

Alla guida dell’altra macchina, una Fiat Punto di colore bianco, c’era un 19enne sempre di Fontechiari. Si chiamava Alessandro Muscedere. Purtroppo nessuno dei tre giovani è riuscito a sopravvivere, poiché l’impatto è apparso da subito molto grave.

Incidente Sora-Cassino: le indagini e la possibile dinamica

I passanti nel vedere le macchine completamente distrutte, hanno chiesto il tempestivo intervento dei sanitari, ma anche delle forze dell’ordine.

Questi ultimi hanno lavorato a lungo sia per fare i primi rilievi del caso ed anche per poter ristabilire il traffico. Da una prima ricostruzione è emerso che uno dei due automobilisti ha invaso la corsia opposta, anche se al momento non è ancora chiaro chi.

Nel frattempo le due comunità sono in lutto per le gravi e strazianti perdite che hanno subito. Sono davvero tante le persone che sui social stanno ricordando i giovani, deceduti all’improvviso e prematuramente. Ci saranno ulteriori aggiornamenti su questo episodio.