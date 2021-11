Un tragico decesso è avvenuto nella mattinata di sabato, in provincia di Roma. Una ragazza di soli 22 anni, chiamata Federica Ciambella è morta dopo esser andata a sbattere con la sua auto contro un albero. A nulla sono serviti i tentativi dei medici intervenuti sul posto.

Una perdita drammatica ed improvvisa, che ha spezzato i cuori di tante persone. Gli inquirenti per ora stanno lavorando per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.

Secondo le prime informazioni rese note dai media locali, la tragedia è avvenuta intorno alle 7:00 del mattino, di sabato 30 ottobre. Precisamente in via Lunghezzina, nei pressi Giardini di Corcolle, in provincia di Roma.

La giovane era uscita da pochi minuti dalla sua abitazione. Era a bordo della sua Range Rover Freelander ed era diretta a lavoro. Tutto sembrava essere come gli altri giorni.

Tuttavia, all’improvviso è avvenuto l’impensabile. Federica per cause ancora da chiarire dalle forze dell’ordine, ha perso il controllo del suo veicolo ed è andata fuori strada. È andata a scontrarsi contro un albero che era sul ciglio.

Alcuni passanti si sono presto resi conto della gravità della situazione, infatti hanno lanciato in fretta l’allarme ai soccorritori. Sul posto oltre ad un’ambulanza, sono arrivate anche diverse volanti dei Carabinieri.

La dinamica dell’incidente ed il tragico decesso di Federica Ciambella

I medici hanno provato a rianimarla per diversi minuti, ma i loro disperati tentativi non hanno portato ai risultati sperati. Non hanno potuto far altro che constatare il suo decesso.

Gli inquirenti al momento hanno disposto il sequestro sia del mezzo che della salma. Stanno cercando di capire come sia avvenuto il drammatico incidente.

Stanno prendendo in considerazione diverse ipotesi, come per esempio un malore, un problema tecnico dell’auto oppure un’improvvisa distrazione. Nel frattempo tanti suoi amici e conoscenti stanno pubblicando molti messaggi di cordoglio sul web, per la tragica morte della ragazza di soli 22 anni.