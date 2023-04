Sono ben due le persone che hanno perso la vita nel gravissimo sinistro che è avvenuto nel pomeriggio di venerdì 14 aprile sulla Salaria, verso la città di Rieti. Lidia Santini è una di loro, aveva 47 anni e purtroppo è deceduta sul colpo, mentre era in macchina con la figlia.

Le forze dell’ordine che sono intervenute sul posto, ora stanno lavorando per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto ed anche per stabilire le responsabilità da parte dei due automobilisti.

Lidia Santini era a bordo della sua auto, era romana, ma residente a Monterotondo. In quell’occasione probabilmente era andata a riprendere la figlia 15enne a scuola e successivamente, sarebbero dovute tornare nella loro città per il weekend.

Quando all’improvviso però, è avvenuto l’impensabile. La donna ed un uomo a bordo di un furgoncino si sono scontrati, provocando una carambola tra ben tre veicoli.

Oltre agli agenti di Polizia, sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco, che hanno dovuto lavorare a lungo per liberare le persone dalle lamiere dei veicoli. Tuttavia, il bilancio è apparso grave sin da subito.

I sanitari hanno cercato di rianimare a lungo sia Lidia Santini che Mauro Fabrizi di 59 anni. Però alla fine non hanno avuto altra scelta che arrendersi e constatare i loro strazianti decessi.

La dinamica del sinistro in cui Lidia Santini ha perso la vita

Da ciò che è emerso fino ad ora sull’accaduto, i due veicoli con a bordo le due vittime, si sono scontrati. Quando all’improvviso il terzo veicolo, è sopraggiunto poco dopo.

La persona alla guida di questo terzo mezzo, è stata trasportata il ospedale in elisoccorso. Ora saranno solo le ulteriori indagini da parte delle forze dell’ordine a ricostruire con esattezza ciò che è successo.

Lidia Santini aveva 47 anni ed era mamma di 2 figlie. La più piccola di 15 anni, era anche lei in macchina con la madre ed ora si trova in ospedale per tutti i controlli di routine. Da ciò che è emerso non dovrebbe essere in pericolo di vita.