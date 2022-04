Stefano Strizzolo ha perso la vita a soli 29 anni, mentre era a bordo della sua moto. La tragedia è accaduta a Vito D’Asio, in provincia di Pordenone.

Le forze dell’ordine stanno ancora indagando su quanto accaduto e stanno cercando di ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. Qualcosa fatto perdere il controllo della moto a Stefano Strizzolo, che è stato sbalzato in aria oltre il guard rail ed è poi precipitato in una scarpata.

Non appena gli amici si sono resi conto di cosa era accaduto, hanno subito lanciato l’allarme agli operatori sanitari del 118.

Stefano è stato trasportato con l’elisoccorso all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine, ma le sue condizioni sono apparse gravi sin da subito. I medici hanno fatto il possibile per salvargli la vita, purtroppo si è spento poco dopo il suo arrivo alla struttura sanitaria.

Un’altra vita delle strade italiane, un’altra vita spezzata in un incidente stradale. Sul web sono apparse molte foto del giovane 29enne, accompagnate da post di addio e di cordoglio per la sua famiglia. Qualcuno ha voluto ricordarlo per l’ultima volta e salutarlo in modo speciale anche attraverso i social network.

Un’altra ragazza morta come Stefano Strizzolo

Soltanto poche ore fa era arrivata la notizia della morte di un’altra ragazza di soli 25 anni. Alexandra Alexei, questo il suo nome, si trovava a bordo della sua Yamaha R3, quando ha perso il controllo del mezzo e si è schiantata contro il guard rail. Era uscita con una sua amica, anche lei alla guida della sua moto, per trascorrere il sabato di Pasqua in relax. La tragedia è accaduta a Vaiano Cremasco, in provincia di Cremona.

Anche in questo caso, le forze dell’ordine stanno indagando per cercare di ricostruire la dinamica dell’incidente e per capire se la giovane abbia perso il controllo della sua moto per colpa del manto stradale irregolare.