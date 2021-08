Un ennesimo incidente stradale è avvenuto nella serata di martedì 25 agosto, a Ferrara. Purtroppo una giovane coppia di 26 e 29 anni, Cristina e Boris Danu hanno perso la vita. I tentativi dei medici intervenuti sono risultati vani per i due ragazzi.

CREDIT: FACEBOOK

Un evento tragico che ha scosso l’intera comunità. Erano molto conosciuti ed infatti i loro amici hanno scritto dei messaggi sui social per ricordarli. Lui lavorava come corriere e lei come cameriera.

Secondo le informazioni rese note dai media locali, il dramma si è consumato intorno alle 23 di martedì 25 agosto. Precisamente in via Canapa, a Ferrara.

I due ragazzi di origini Moldave, sposati da soli 6 mesi, erano a bordo della loro moto. All’improvviso, per cause ancora da chiarire dalle forze dell’ordine, sono andati a scontrarsi con una Fiat Panda che usciva dall’incrocio.

La dinamica di quanto accaduto è ora al vaglio degli inquirenti, che stanno cercando di capire come è avvenuto il drammatico incidente. Stanno cercando di capire come il 29enne alla guida abbia perso il controllo del veicolo a due ruote.

La giovane coppia stava andando verso il Centro. Stavano rientrando nella loro abitazione, prima che si consumasse la tragedia. Erano andati a cena con alcuni loro amici.

Il tragico decesso di Cristina e Boris Danu

Sul posto oltre alle forze dell’ordine, sono arrivati anche i soccorritori del 118. I medici hanno provato a rianimare i ragazzi per diverso tempo, ma nonostante il loro tempestivo intervento per loro non c’è stato nulla da fare.

Cristina e Boris hanno perso la vita sul colpo, purtroppo i traumi che hanno riportato per loro sono risultati essere fatali. Sono morti dopo esser caduti sull’asfalto.

La donna di 55 anni, che invece era alla guida della Fiat Panda non ha riportato gravi ferite. Infatti è stata trasportata in ospedale, ma non risulta essere in pericolo di vita. La dinamica dell’accaduto è ora al vaglio degli inquirenti.