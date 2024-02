Una vita intera dedicata ai motori e un sogno, quello di lavorarci in questo mondo, che si era realizzato poco fa, quando Mattia Ottaviano, 36 anni di Tuglie, vicino Lecce, era stato assunto presso il Nardò Technical Center. Ieri mattina, il dramma. Durante un test il giovane, che era alla guida di una moto, si è schiantato sul circuito contro una vettura ed ha perso tragicamente la vita.

Credit: Mattia Desmo Ottaviano – Facebook

La piccola comunità di Tuglie, cittadina di poche migliaia di abitanti situata nella provincia di Lecce, è completamente sconvolta dalla morte di un uomo giovane, conosciuto e ben voluto da tutti, il cui destino lo ha portato ad una morte improvvisa e prematura nella mattinata di ieri.

Si tratta di Mattia Oattaviano, di soli 36 anni, che lavorava in una ditta esterna impegnata al Nardò Technical Center, il famoso circuito che si trova in Puglia, di proprietà Porsche gestito da Porsche Engineering. Ieri mattina, durante una sessione di test in pista, la moto guidata dal giovane si è scontrata, in circostanze e per cause ancora non note, contro una vettura. I soccorritori sono subito intervenuti in pista, ma per Mattia non c’è stato nulla da fare.

Credit: Mattia Desmo Ottaviano – Facebook

Aveva realizzato qualche tempo fa il suo sogno, quello di lavorare nel mondo che ha sempre amato, quello dei motori. Così scriveva il primo gennaio sui suoi canali social:

Credit: Mattia Desmo Ottaviano – Facebook

È stato un grande anno perché posso dire di aver avverato il sogno più grande della mia vita. Quello che fino a qualche mese fa per me era soltanto un’idea, una folle immaginazione dove rifugiarmi nei momenti peggiori, ora è la mia vita.

Desmo, così si faceva chiamare Ottaviano, in onore alla mitica Ducati Desmosedici, era conosciuto e ben voluto da tutti. Come testimoniano i tantissimi messaggi di cordoglio apparsi sui social in queste ore. Il sindaco di Tuglie, nel mostrare vicinanza alla famiglia del motociclista, ha annunciato l’annullamento di tutti gli eventi in programma in questi giorni.