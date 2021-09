Si chiamava Elisa Deflorian, la ragazza di soli 27 anni, che è morta a seguito di un incidente sul lago Lagorai, dopo 10 giorni di agonia. I medici dal suo arrivo in nosocomio, hanno provato a fare il possibile per aiutarla. Tuttavia, a causa dei traumi riportati dopo la caduta, le sue condizioni sono apparse critiche sin da subito.

L’intera comunità di Ziano di Fiemme è in lutto per questa tragica ed improvvisa perdita. Infatti nelle ultime ore, da quando è emersa la notizia, in molti hanno pubblicato dei messaggi di cordoglio sui social.

Secondo le informazioni rese note dai media locali, la tragedia si è consumata la scorsa domenica 29 agosto. La ragazza insieme ad un suo amico era andata per un’escursione.

Tutti l’hanno descritta come un’appassionata di montagna. Usciva spesso con alcuni suoi amici per fare i giri in questi posti e fino a quel momento non era mai accaduto nulla.

Elisa aveva anche frequentato molti corsi, per evitare problemi. Tuttavia, il giorno del dramma qualcosa non è andato come previsto. La ragazza mentre stava camminando, è scivolata su un canalone per circa 50 metri.

Il suo amico ha lanciato in fretta l’allarme ai sanitari, che vista la gravità della vicenda, sono arrivati sul posto con l’elisoccorso.

Il tragico decesso di Elisa Deflorian

I medici intervenuti si sono presto resi conto che le condizioni della ragazza erano critiche. Infatti dopo averla intubata, l’hanno trasportata d’urgenza all’ospedale Santa Chiara di Trento.

Da quel momento non sono stati registrati miglioramenti, fino al tragico epilogo. Purtroppo, nella giornata di mercoledì 8 settembre, il cuore di Elisa Deflorian ha cessato di battere a causa dei gravi traumi che ha riportato dopo la caduta.

Una perdita tragica ed improvvisa, che ha scosso l’intera comunità. Da quando è emersa la notizia, in molti stanno pubblicando dei messaggi di cordoglio sui social ed i suoi amici hanno anche parlato del suo amore per la montagna.