Un gravissimo incidente sull’A7 è avvenuto nel primo pomeriggio di ieri, domenica 26 giugno, nel tratto di autostrada che va da Milano a Genova. Un uomo a bordo di una Volvo ha percorso un tratto di strada di circa 5 km contromano e l’impatto alla fine, è stato inevitabile.

L’uomo ed una ragazza di 35 anni sono morti sul colpo a causa della violenza dell’impatto. A nulla sono serviti i tentativi dei medici intervenuti tempestivamente sul posto.

Altre tre persone sono rimaste ferite e tra queste c’è anche un bambino di 4 anni. Il padre alla guida, è sopraggiunto subito dopo e non è riuscito a frenare in tempo per evitare l’incidente. Nessuno di loro risulta essere in pericolo di vita.

Stando alle informazioni rese note da alcuni media locali, il dramma è avvenuto intorno alle 14.50, di domenica 26 giugno. Precisamente nel tratto di strada che va da Gropello Cairoli e Casei Gerola.

L’uomo di 46 anni, era a bordo del suo Suv. Nessuno sa come sia possibile, ma ha percorso un tratto di autostrada di circa 5 km contromano, anche una velocità molto alta.

Tuttavia, poco tempo dopo si è scontrato con una Bmw guidata da una ragazza di 35 anni, chiamata Matilde Hidro. Entrambi purtroppo sono morti sul colpo a causa dei gravi traumi riportati dopo l’incidente.

Incidente sull’A7, il racconto di un testimone

Un altro ragazzo alla guida del suo veicolo, è sopraggiunto poco dopo e non è proprio riuscito a frenare in tempo. Infatti il bilancio è di tre feriti, ma per fortuna nessuno di loro risulta essere in pericolo di vita. Un testimone sui social ha scritto:

Mi sono visto sfrecciare un’auto in contromano in autostrada. Stava viaggiando ad alta velocità in senso contrario, alla corsia che normalmente si usa per il sorpasso. Ho dovuto guardare due volte nello specchietto retrovisore per convincermi che era tutto vero quel che avevo visto.