Il bilancio del terribile incidente avvenuto sulla A26 è davvero drammatico. Oltre a 10 persone rimaste ferite, due purtroppo hanno perso la vita. Le vittime sono Tommaso Corradini di 37 anni e Pietro Puricelli di 71 anni. Erano a bordo della stessa automobile.

Queste perdite strazianti hanno scosso migliaia di persone. Il ragazzo era molto conosciuto proprio per il suo lavoro di social media manager per la Caritas Ambrosiana.

Il drammatico incidente è avvenuto nella serata dello scorso lunedì 7 febbraio. Precisamente sull’autostrada A26, nella zona di Alessandria. Sono circa 30 i veicoli rimasti coinvolti e il bilancio è davvero terribile.

La causa di questo impatto sembra essere la fitta nebbia, ma nel frattempo gli agenti intervenuti sono a lavoro per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto. Stanno ascoltando i racconti dei feriti e dei testimoni.

CREDIT: FACEBOOK

Tommaso Corradini era a bordo della sua auto e con lui c’era anche Pietro Puricelli. Tuttavia, per loro non c’è stato nulla da fare, poiché la macchina nella quale viaggiavano èrimasta schiacciata da un camion.

I sanitari arrivati sul luogo della tragedia non hanno potuto far niente per le due vittime, ma solo constatare il loro tragico decesso. I traumi riportati dopo l’incidente sono risultati essere fatali.

Incidente sulla A26, il messaggio della Caritas Ambrosiana per la morte di Tommaso Corradini

La tragica ed improvvisa morte del 37enne ha scosso tantissime persone. La stessa Caritas Ambrosiana, dove l’uomo lavorava come social media manager, ha voluto pubblicare un messaggio sui social per ricordarlo:

Tommaso era entrato a far parte della Caritas Ambrosiana in punta di piedi prima, ancora giovanissimo, come volontario durante l’emergenza del terremoto del Molise e, successivamente dopo il suo percorso di studi, come stagista nel Servizio Comunicazioni nel 2016.