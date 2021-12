Incidente in autostrada e ricovero urgente per Red Ronnie, ecco le condizioni di salute del cantante

Nel corso delle ultime ore è giunta una notizia riguardante Red Ronnie che ha lasciato il mondo del web senza parole. Il celebre cantante si è reso protagonista di un grave incidente avvenuto in autostrada. Lui stesso lo ha dichiarato tramite i social. Scopriamo insieme cosa è successo nel dettaglio.

Di recente Red Ronnie è stato vittima di un grave incidente in autostrada. Il celebre cantante, all’anagrafe Gabriele Anzalone, ha subito un ricovero urgente in ospedale a causa dei danni, anche se lievi, riportati dallo scontro. Miracolosamente l’uomo ha riportato solo la rottura del setto nasale e le sue condizioni di salute sono in buono stato. Ecco tutti i dettagli.

Paura per Red Ronnie il quale ha fatto un incidente lungo l’autostrada A24 in direzione Teramo. Il celebre cantante è stato trasportato di urgenza presso l’ospedale dell’Aquila in cui i medici gli hanno dovuto fare gli accertamenti. Tuttavia l’uomo non ha riscontrato gravi lesioni ma solo una frattura al setto nasale.

Red Ronnie: le sue parole sull’incidente stradale

Non avendo riportato nessuna grave lesione ed essendo in buone condizioni di salute, l’uomo si è detto fortunato. In particolare ha spiegato di aver ricevuto un miracolo. Queste sono state le sue parole:

Me la sono cavata solo con una frattura del setto nasale, sono un miracolato.

Al “Corriere Della Sera” Anzalone ha spiegato le dinamiche dell’incidente stradale. L’uomo, mentre stava viaggiando a bordo della sua autovettura è andato a schiantarsi contro i blocchi di cemento messi per deviare il traffico a causa di alcuni lavori stradali.

Lui stesso ha deciso di rendere pubblico sui social quanto gli era accaduto. Gabriele Anzalone ha pubblicato in rete la foto dell’auto distrutta dopo il forte impatto. Queste le sue dichiarazioni: