Un gravissimo sinistro è quello avvenuto nella notte tra domenica e lunedì 28 novembre. Purtroppo ad avere la peggio una ragazza di soli 26 anni, chiamata Francesca Colacicchi. I medici intervenuti, hanno cercato invano di rianimarla, ma i loro tentativi sono risultati essere del tutto inutili.

La dinamica è ora al vaglio delle forza dell’ordine, che stanno cercando di capire come le due auto si siano scontrate. L’incrocio è molto famoso per la sua pericolosità.

Secondo le informazioni rese note da alcuni media locali, i fatti sono avvenuti nella notte tra domenica 27 e lunedì 28 novembre, intorno all’una di notte. Precisamente su via Casilina, nella zona di Frosinone.

Da ciò che è emerso fino ad ora, Francesca era a bordo della sua Lancia Y. Molto probabilmente stava cercando di immettersi sulla strada principale, da una via secondaria.

Quando all’improvviso, un uomo alla guida della sua Audi, si è scontrato con lei. La violenza dello scontro è apparsa molto grave sin da subito, infatti i passanti hanno lanciato tempestivamente l’allarme alle forze dell’ordine e ai sanitari.

I medici sono arrivati sul luogo del sinistro in pochi minuti e con la speranza di poterla salvare, hanno rianimato a lungo la ragazza.

Il decesso di Francesca Colacicchi dopo lo scontro

Tuttavia, pochi minuti dopo, non hanno avuto altra scelta che constatare il suo decesso. Purtroppo Francesca ha perso la vita sul colpo, a causa delle contusioni riportate.

L’altro automobilista è ora stato sottoposto a tutti gli esami di routine, ma ancora non sono emersi i risultati. Non è esclusa la possibilità che venga indagato per il reato di delitto stradale.

Gli agenti al momento sono a lavoro per ricostruire l’esatta dinamica dello scontro e le eventuali responsabilità. Francesca era residente ad Anagni ed aveva solamente 26 anni. Ora sono davvero tante le persone che la stanno ricordando sui social, anche per mostrare vicinanza alla sua famiglia, colpita dall’improvvisa e prematura perdita.