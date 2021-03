Tragico incidente in provincia di Latina, due i morti

Un tragico incidente è avvenuto in provincia di Latina, più precisamente nel tratto di strada che lega Formia e Cassino. Il dramma si è verificato poco dopo le 20 nella serata di sabato 27 marzo. Il violento scontro ha causato la morte di due persone. Ancora da chiarire le dinamiche che hanno causato il violento impatto.

Patrizio Stefanelli di anni 44 e Luigi Venturino, giovane 27enne, sono morti nel tragico incidente che è avvenuto nel tratto di strada Formia-Cassino. Stando ai primi rilevamenti i due sarebbero morti sul colpo dopo il violento impatto delle loro vetture, una Bmw, appartenente al 44 enne, e la Golf del 27enne.

Tempestivo è stato l’intervento dei soccorsi e dei Vigili del Fuoco che si sono preoccupati di chiudere il tratto di strada in cui si è consumata la tragedia. Oltre alla morte di Patrizio e Luigi, il violento scontro ha causato anche alcuni feriti. Probabilmente si tratta di amici che viaggiavano insieme alle due vittime.

Inoltre, è stato riportato il 27enne Luigi Venturino viaggiava insieme a due cani, morti, però, anche loro sul colpo. Oltre ai soccorsi e ai Vigili del Fuoco, sul posto sono giunti anche i Carabinieri. Le autorità, infatti, vogliono far luce su quanto accaduto. In particolar modo, i carabinieri di nucleo Radio Mobile della stazione di Minturno stanno approfondendo le dinamiche e le cause che hanno provocato il tragico incidente.

Tragico incidente Formia-Cassino, si vuole far luce su quanto accaduto

Lo scontro che ha causato la morte del 47enne di Cassino Patrizio Stefanelli e del 27enne Luigi Venturino è stato molto violento. Proprio per questo motivo gli inquirenti che stanno studiando le dinamiche del caso hanno fatto alcune ipotesi.

In particolar modo, vista la violenza dell’impatto, i carabinieri che stanno facendo luce su quanto accaduto non escludono l’ipotesi dell’errore umano o di alcuni guasti delle vetture che avrebbero provocato il violento impatto dando un tragico epilogo.