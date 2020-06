Grave incidente sull’autostrada A1: morte due bambine e i loro nonni Autostrada A1 Arezzo-Monte San Savino: grave incidente, morte due bambine e i loro nonni

Un grave incidente stradale è accaduto ieri pomeriggio, 5 giugno, dopo ora di pranzo, intorno alle 14:00. Un grande mezzo e due vetture sono state coinvolte in un incidente sull’autostrada A1 (Arezzo-Monte San Savino). Sono morte quattro persone, tra le quali anche una bambina di soli 10 anni e una neonata di soli 10 mesi. Le due si trovavano in macchina con i nonni, morti anche loro sul colpo e con altre persone, in una monovolume guidata dal papà.

Gli altri passeggeri sono stati soccorsi e portati in ospedale. Nell’altra vettura coinvolta, sono rimasti feriti due bambini, uno di 13 anni e uno di 8 mesi, trasportati con l’eliambulanza alla struttura sanitaria Meyer di Firenze. Fortunatamente le loro condizioni non sono gravi.

Subito dopo l’incidente sono stati allarmati le forze dell’ordine, i vigili del fuoco e i soccorritori del 118. All’arrivo di quest’ultimi, le quattro vittime erano già morte e gli operatori sanitari non hanno potuto fare nulla.

Il conducente del grande tir, invece, non ha riportato alcun danno.

Gli agenti della polizia adesso stanno cercando di ricostruire l’esatta dinamica dei fatti e capire come sia avvenuto l’incidente, per poter stabilire le eventuali responsabilità.

Per ora, sembrerebbe che la monovolume con a bordo le due bambine morte, abbia tamponato il grande mezzo, che si trovava fermo sulla corsia d’emergenza e che di conseguenza, è finito contro l’altra automobile.

Alla guida della macchina c’era il papà delle due bambine, che al momento è in stato di fermo, con l’accusa di omicidio stradale. È stato anche sottoposto all’alcoltest, che è risultato negativo. È ancora da accertare la motivazione per la quale l’uomo si ha finito contro il tir, causando l’incidente.

Le indagini delle forze dell’ordine sono ancora in corso.