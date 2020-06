Romano d’Ezzelino, grave incidente tra due moto: morti un padre e sua figlia Grave scontro tra due moto nel comune di Romano d'Ezzelino: spezzate le vite di un padre e di sua figlia

L’incidente è accaduto a Vicenza, precisamente a Romano d’Ezzelino, sulla provinciale Cadorna. Lo scorso lunedì 1 giugno, un padre e una figlia di 11 anni sono morti a seguito dello scontro di due moto. Filippo Bonin, 48 anni e Gloria, 11 anni, hanno perso la vita in modo inaspettato ed imprevedibile.

I carabinieri stanno ancora cercando di ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e di capire come due moto siano riusciste a scontrarsi. Papà e figlia sono morti sul colpo e nonostante sia stato lanciato l’allarme al 118, all’arrivo dei soccorritori era ormai troppo tardi.

È stato richiesto anche l’immediato intervento di un elisoccorso.

Alla guida dell’altra moto c’era un uomo, che non ha riportato gravi danni, soltanto lievi ferite.

Un residente del posto ha scritto un post su Facebook, nel quale ha raccontato ciò che è accaduto. Il suo sospetto è che le due moto più che scontrate, si siano toccate con il manubrio, che avrebbe fatto perdere loro l’equilibrio. L’uomo si è ritrovato a vedere la scena ed ha raccontato che subito padre e figlia non mostravano segni di vita. Diversi passanti si sono fermati e hanno cercato di rianimarli.

Nella curva dove è accaduta la tragedia, adesso ci sono fiori, in onore delle due vite spezzate e di un padre e una figlia morti insieme.

In molti hanno spiegato quanto quelle strade siano pericolose e piene di curve e hanno pregato i residenti del posto e tutti coloro che spesso percorrono quella strada, di andare piano e di essere sempre tanto prudenti, per tutelare la propria vita e quella degli altri.

Entrambe le moto coinvolte dell’incidente, erano di grande cilindrata.

