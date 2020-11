Sono in corso da quattro lunghi giorni le operazioni per salvarle il bimbo di 3 anni intrappolato nel pozzo in India. Necessario l’intervento dell’esercito, che sta aiutando le forze dell’ordine e i soccorritori, a tirarlo fuori sano e salvo. Tutta la comunità è spaventata, poiché non sentono più la sua voce.

Un evento drammatico che ha sconvolto il mondo intero e che sta tenendo tutti con fiato sospeso. La famiglia, proprio come i tutti, sperano che sia ancora in vita.

Secondo le informazioni emerse dai media locali, il dramma è avvenuto nella giornata di mercoledì 4 novembre. Nel distretto di Barahbujurg, vicino la città di Niwadi.

Il piccolo chiamato Prahlad Kushwaha, è caduto nel pozzo, profondo circa 60 metri mentre alcuni operai stavano lavorando per mettere un involucro su una tubatura. Tra quelle persone c’era anche il padre, che ha assistito a tutta la scena, senza poter far nulla.

Vista la gravità dell’accaduto, hanno deciso di allarmare tempestivamente le forze dell’ordine, che hanno avviato le operazioni di salvataggio dopo pochi minuti. Sul posto è stato anche chiesto l’intervento dell’esercito.

I soccorritori per riuscire a portarlo in salvo, hanno deciso di scavare una trincea parallela. In più, stanno mandando l’ossigeno all’interno del pozzo, per permettere al bambino di respirare.

Bimbo intrappolato nel pozzo: parla il responsabile della polizia

CREDIT: ETV ANDHRA PRADESH

Sono ore di angoscia e disperazione per i familiari del piccolo, poiché dalla mattinata di giovedì 7 novembre, ha smesso di rispondere. I soccorritori hanno sentito un ultimo urlo intorno alle 10:00 e da quel momento, non hanno avuto più sue notizie.

Il responsabile della polizia, che si sta occupando di tutte le operazioni di salvataggio, Narendra Tripathi, ha deciso di parlare e di dire cosa sta accadendo in queste ore. Sull’accaduto ha dichiarato: