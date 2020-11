Massignano, Ines Frassinetti si è spenta per sempre a 14 anni: era in attesa di un trapianto

Dopo una battaglia durata praticamente tutta la vita, Ines Frassinetti si è spenta a soli 14 anni. Era in attesa di un trapianto di cuore e polmoni, ma che purtroppo non sono arrivati in tempo. Ha lottato per molti anni, ma alla fine non c’è stato più nulla da fare, ha lasciato per sempre un vuoto incolmabile nei cuori dei suoi familiari.

Un dramma che ha sconvolto tutta la comunità di Massignano, in provincia di Ascoli Piceno, dove viveva con i suoi genitori e i suoi due fratelli. Era la prima di tre gemelli.

La battaglia di Ines è iniziata appena è venuta al mondo. I medici le hanno diagnosticato la Sindrome di Vacterl, una condizione molto rara che comporta la malformazione di diversi organi.

Per questo ha subito circa 40 interventi e a causa della situazione, molto spesso i dottori l’hanno dovuta tenere attaccata a dei macchinari, per tenerla in vita. Nonostante tutto lei ha sempre combattuto con forza e coraggio.

Ha anche scritto una canzone sul dono del trapianto, poiché ne avrebbe dovuto subire uno a breve. La clip ha raggiunto molte visualizzazioni e la sua storia ha commosso migliaia di persone.

Il suo cuore ha cessato di battere lo scorso 29 ottobre, all’ospedale Bambino Gesù, di Roma, dove era ricoverata. Il suo funerale invece, è stato celebrato al Parco delle Rimembranze di Massignano. Tutta la comunità ha deciso di partecipare, per far sentire la propria vicinanza ai genitori, in questo momento di profondo dolore.

Morte Ines Frassinetti, la lettera ai suoi organi

La mamma della ragazza, pochi giorni prima del suo tragico decesso, sul suo profilo Facebook ha pubblicato una lettera che la figlia aveva scritto ai suoi polmoni ed al suo cuore:

Cari polmoni e cuore, vi onoro e vi ringrazio di essere stati sempre con me, di non avermi mai abbandonato, anche nei momenti più difficili. Insieme abbiamo affrontato sfide più grandi di noi, ma ce l’abbiamo sempre fatta, anche se tuttora mi fate scherzi.

