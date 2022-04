Infermiera di 41 anni morta in modo tragico, mentre cerca di soccorrere un motociclista. Il dramma è accaduto sulla Tangenziale ad Est di Milano nella notte tra sabato e domenica scorsi.

Il motociclista era rimasto coinvolto in un incidente e l’infermiera si è subito fermata per soccorrerlo. Voleva fare il suo dovere, voleva aiutare un uomo che in quel momento aveva bisogno del suo aiuto. Ma proprio mentre tentava si soccorrerlo, è stata travolta da una macchina. Nonostante il trasporto in ospedale e i numerosi tentativi dei medici, la 41enne non ce l’ha fatta.

Non ci sono ancora molti dettagli sulla tragedia e non si conosce ancora il nome della vittima, poiché le forze dell’ordine stanno indagando e cercando di ricostruire l’esatta dinamica dei fatti.

Secondo ciò che si è diffuso finora attraverso le testate giornalistiche, sembrerebbe che l’infermiera avesse 41 anni e che in passato sia stata dipendente all’ospedale Humanitas.

Quella notte si trovava lungo la Tangenziale ad Est di Milano e si è ritrovata testimone di un incidente che ha visto coinvolto un motociclista. Guidata dal suo buon senso, l’infermiera ha subito fermato la sua auto ed è scesa per soccorrere la vittima, ma una Mercedes Classe A l’ha travolta.

In poco tempo, i soccorritori sono giunti sul posto e l’hanno trasportata con immediata urgenza in ospedale. In seguito, è stata trasferita in gravissime condizioni alla struttura sanitaria Niguarda di Milano, dove i medici hanno deciso di ricoverarla nel reparto di neurorianimazione.

Nel pomeriggio successivo, domenica 10 aprile, è arrivata la spiacevole notizia. La 41enne non ce l’ha fatta. È deceduta per i gravi traumi riportati.

Oltre all’infermiera, soccorse altre 3 persone

Secondo le notizie riportate, i soccorritori hanno trasportato in ospedale altre tre persone.

Una donna di 65 anni, che era alla guida della Mercedes Classe A che ha travolto l’infermiera, per un trauma toracico. Un altro conducente e lo stesso motociclista con cui si è scontrato. Entrambi hanno riportato traumi alla gamba. L’uomo alla guida della moto risulta ricoverato all’ospedale San Gerardo di Monza, mentre il conducente all’ospedale San Raffaele di Milano.

Per ulteriori informazioni su cosa è accaduto, bisognerà attendere le indagini delle forze dell’ordine.