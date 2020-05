Infermiera partorisce in casa, non sapeva di essere incinta della seconda figlia Infermiera non sapeva di essere incinta: partorisce in casa

Una storia che ha dell’incredibile, è stata resa pubblica nei giorni scorsi. Una giovane infermiera di 31 anni, ha partorito la sua bambina in casa, dopo un turno di in ospedale. Lei non sapeva di essere incinta, credeva di essere ingrassata a causa degli spuntini che si è concessa durante il lockdown.

Un evento che ha sorpreso tutta la Gran Bretagna e che ha fatto il giro del mondo in pochissimo tempo.

In base alle informazioni che sono state rese note, era il 3 maggio, quando Emma Hindmarsh, era tornata a casa dopo un turno nel reparto psichiatrico nell’ospedale in cui lavora.

Non si sentiva bene e per questo dopo aver preso un antidolorifico, ha deciso di salire al piano superiore della sua abitazione, per riposare.

Il dolore non è mai migliorato, anzi è peggiorato drasticamente. Per questo motivo, ha deciso di mandare un messaggio al marito, che è salito subito sopra e vista la sua situazione ha deciso di chiamare un’ambulanza.

“Sapevo che qualcosa non andava, ma pensavo fosse un problema di appendicite. Quando i dolori sono diventati insopportabili, mi sono sdraiata sul letto ed in quel momento mi si sono rotte le acque. Abbiamo avuto pochi secondi per realizzare che ero incinta ed ho iniziato spingere.

Due ore dopo essere tornata a casa sono salita su un’ambulanza con Isabel in braccio. E’ stato un choc per noi: non ho mai avuto la nausea, non ho mai avuto le voglie. Avevo solo preso un po’ di peso, ma pensavo fosse per via degli spuntini che mi ero concessa durante il lockdown. Ma adesso siamo pazzi di gioia!” Ha raccontato Emma in un’intervista.

La neonata è nata con cinque settimane di anticipo ed ora è ricoverata in ospedale con la madre. Secondo i medici la posizione della placenta, potrebbe aver nascosto la gravidanza. Tutta la famiglia è sconvolta da cosa è accaduto, poiché non hanno avuto nemmeno il tempo di prepararsi per l’arrivo della piccola, ma dicono di essere al settimo cielo.

Ci saranno ulteriori aggiornamenti su questa vicenda.

Fonte: Il Messaggero