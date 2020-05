Coronavirus, infermiera ruba carta di credito a un paziente Una giovane infermiera e stata scoperta dopo aver rubato la carta di credito di un paziente malato di Covid-19

Ripetiamo da tempo immemore ormai che infermieri, medici e tutti gli operatori socio sanitari sono il nostro faro di speranza in questa emergenza. Ma nonostante questo dobbiamo renderci conto che, anche in positivo, non bisogna fare di tutta l’erba un fascio. In queste ore infatti, direttamente dall’America, arriva la notizia di un’infermiera che si è comportata in modo spregevole.

La 43enne non si è fermata nemmeno davanti a un uomo vicino alla morte. Danielle Conti è stata accusata di aver rubato la carta di credito di uno dei suoi pazienti malato di covid-19. In seguito la donna avrebbe speso parte della refurtiva in generi alimentari. Anthnoy Catapano, il 70enne ricoverato, è poi morto dopo pochi giorni dal furto. I suoi familiari sono stati subito insospettiti da quegli acquisti, che sarebbero stati effettuati durante il ricovero. La donna è stata colta con le mani nel sacco e ora rischia il posto di lavoro. Secondo le ricostruzioni delle forze dell’ordine Danielle avrebbe usato 60 dollari presi dalla carta di credito per benzina e generi alimentari nella catena di supermercati ShopRite.

Ovviamente la famiglia non ha lasciato passare inosservate quelle spese essendo a conoscenza delle gravi condizioni di salute del 70enne. L’infermiera avrebbe approfittato proprio dell’aggravarsi della situazione clinica del paziente, per impossessarsi della carta. La figlia del deceduto, Tara Catapano, ha espresso alcune parole: “Non riesco a credere che una persona possa fare qualcosa del genere a qualcuno che lotta per la vita.

Questa è un’infermiera che ha prestato giuramento per curare, proteggere e salvare i pazienti. È disgustoso. Non mi sarei mai aspettata nulla di simile. È un essere umano spregevole. Come si sentirebbe se qualcuno facesse questo ai suoi genitori gravemente malati? Spero che abbia ciò che si merita e perda il suo lavoro. Ha rischiato il suo posto di lavoro per 60 dollari approfittando delle condizioni di mio padre.

Sono sicuro che pensava che non sarebbe sopravvissuto e che la sua famiglia non se ne sarebbe accorta”. La struttura ospedaliera in cui il 70enne era ricoverato ha contribuito nelle indagini, confermando la situazione dell’infermiera. Contemporaneamente lo Staten Island University North di New York ha anche annunciato la sospensione della donna e la possibilità di un licenziamento.

Ecco le parole dei rappresentanti della struttura: “Danielle Conti è stata temporaneamente sospesa e rischia la risoluzione del contratto. Stiamo lavorando a stretto contatto con le autorità e l’ospedale sta conducendo le sue indagini”. Questi comportamenti sono inammissibili e creano tanta sfiducia in chi entra in contatto con le strutture ospedaliere. Ma dobbiamo tutti ricordare che per ogni operatore sanitario che si comporta in modo deplorevole ci sono migliaia di medici che combattono contro il virus giorno e notte, per garantire la nostra incolumità.