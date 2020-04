Infermiera stremata è uscita di strada Infermiera stremata colpita da un colpo di sonno, è uscita di strada. Ecco cosa è accaduto..

Un drammatico incidente si è verificato nelle scorse ore a in un piccolo comune vicino Fidenza, in provincia di Parma, dove un’infermiera è uscita di strada a causa di un colpo di sonno. L’emergenza Coronavirus sta costringendo tutti gli operatori sanitari a turni di lavoro estenuanti.

Infatti questa vicenda è avvenuta a causa di questo, poiché la donna ha perso il controllo del suo mezzo, a causa di un colpo di sonno, mentre stava tornando a casa.

Un incidente terribile, che sarebbe potuto trasformarsi in tragedia, ma che per fortuna l’infermiera ne è uscita illesa. Non ha riportato nessun trauma grave.

In base alle informazioni che sono state rese note nelle ultime ore, la donna dopo aver finito un turno estenuate all’ospedale di Vaio, ha preso la sua auto e stava tornando a casa.

Purtroppo però, durante il tragitto, è stata colpita da un colpo di sonno ed è uscita fuori strada. L’impatto è stato molto violento, ma nonostante tutto, la donna non ha riportato gravi danni fisici.

L’emergenza Coronavirus si è ormai diffusa in tutto il mondo e per questo, tutti i medici e gli infermieri sono costretti a far fronte a questo virus, cercando di fare il possibile per tutte le persone che sono state contagiate.

Infatti la maggior parte di loro, fa turni davvero estenuanti, lottando in prima linea contro questa epidemia, che ha portato ad un numero di contagi e di decessi molto elevati. Sul web sono apparse molte foto di questi operatori distrutti a causa di tutto ciò che sta accadendo negli ospedali.

A marzo la Federazione Nazionale delle Professioni Infermieristiche ha lanciato un appello, in cui hanno chiesto a tutti i cittadini: “Abbiamo bisogno anche di voi, cari cittadini: chiudetevi in casa. Ogni uscita apre la porta al virus, non possiamo più permettercelo. Non c’è più tempo.”

Ci saranno ulteriori aggiornamenti su questa vicenda.