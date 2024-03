Emergono nuovi scottanti dettagli sul caso di Liliana Resinovich. Da un’intercettazione ambientale che risale al 5 marzo del 2022, si è scoperto che il marito Sebastiano Visintin era, molto probabilmente, a conoscenza dei rapporti tra la moglie e l’amico Claudio Sterpin.

Lo sottolinea la consulente della famiglia Resinovich, Gabriella Marano, secondo la quale le parole pronunciate da Sebastiano, insieme ai nuovi elementi emersi dalle indagini, farebbero ben comprendere l’impossibilità che l’uomo non avesse almeno un sospetto sulla relazione tra i due.

Nell’intercettazione in questione Visintin racconta un episodio in particolare che risalirebbe al 1990 o 1991. Liliana e Sebastiano erano già compagni quando lei gli confessò di essere rimasta incinta. Nella conversazione avuta con l’altra persona intercettata, l’uomo rivela che quel figlio non era suo, ma verosimilmente di Claudio Sterpin e che l’amico della moglie probabilmente non era a conoscenza della gravidanza.

Il marito di Lili l’avrebbe in seguito accompagnata in ospedale per abortire e a prova di questo ci sarebbe una documentazione già visionata dagli inquirenti nelle indagini. Non solo, Gabriella Marano ha sottolineato anche che: “Sebastiano non poteva non sospettare di una frequentazione di Lili con Claudio. Anche la qualità e la quantità dei contatti intercorsi tra i due, che ci consegna la consulenza informatica, va in questa direzione“.

La nuova testimonianza sul caso di Liliana Resinovich

Durante una delle ultime puntate di Chi l’ha visto, è emersa anche una nuova e inaspettata testimonianza, quella di un’albergatrice che aveva ospitato spesso Sebastiano e Liliana nella sua struttura e con loro era diventato amica. La donna ha deciso di parlare solo adesso, per togliersi un peso dalla coscienza.

Ha raccontato, ai microfoni Rai, di quello che è accaduto l’ultima volta che sono stati suoi ospiti e di quella telefonata, dopo la scomparsa di Liliana, con Sebastiano Visintin, che ancora oggi non riesce a togliersi dalla testa.