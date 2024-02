Una nuova testimonianza sul caso di Liliana Resinovich durante l’ultima puntata della trasmissione televisiva Chi l’ha visto. Perché questa donna, amica della vittima e del marito, ha deciso di farsi avanti solo adesso, raccontando tutto al fratello Sergio Resinovich? Secondo quest’ultimo e secondo quanto lei gli ha riferito, non lo avrebbe fatto per timore. Ma ogni sua parola sarebbe attendibile e non difficile da provare.

Sono titolare di una struttura ricettiva. Sebastiano e Liliana li ho conosciuti nel 2017. Negli anni 2020 e 21 venivano almeno due volte al mese. E oltre all’ospitalità, era nato un rapporto di amicizia. Quando ho saputo che Liliana era scomparsa ci sono rimasta molto male. Il giorno 18 e 19 dicembre 2021, ho chiamato Sebastiano. A seguito delle mie domande più insistenti, Sebastiano si è innervosito ed improvvisamente mi ha detto testuali parole: “È stato un incidente”. Poi si è ripreso e mi ha detto “Cosa sto dicendo, sono fuori di testa, non so più quello che dico”.

La donna, nella testimonianza al fratello Sergio, gli ha poi spiegato che Sebastiano continuava a dirle che il colpevole non sarebbe mai venuto fuori. Il successivo giugno 2023, l’uomo è andato a trovare lei e la sua famiglia, ma la donna non riusciva a smettere di pensare alla parola “incidente“:

Raccontava che la colpa era dei cugini, di Claudio e dei vicini. Gli ho detto che nella mia mente rimbombavano le parole che era stato un incidente. Lui ha battuto il palmo ed è andato via. Gli ho rinfacciato che andava a dire in giro che con Liliana non litigava mai e lui ha ammesso che negli ultimi sei mesi non la riconosceva più.

Ma non solo, la testimone ha raccontato anche che a luglio 2021, una delle ultime volte in cui sono andati da lei, Sebastiano e Liliana avevano litigato. Lui era aggressivo e lei sembrava triste. Una volta, non avendo camere libere, gli aveva assegnato una camera con letti separati ed era rimasta sorpresa quando Liliana, in confidenza, le aveva chiesto di dare loro sempre una camera con letti separati per le volte successive:

Mi diceva di non sopportarlo più.

La testimonianza per la difesa e la famiglia di Liliana Resinovich è attendibile e ora spetterà alle autorità approfondire. L’inviata di Chi l’ha visto, come mostrato durante la trasmissione, ha provato a chiedere spiegazioni a Sebastiano. Ma il marito di Liliana si è rifiutato di commentare o di smentire: