Un ennesimo drammatico incidente è avvenuto nella mattinata di ieri, giovedì 28 aprile. Purtroppo la vittima in questo caso è una ragazza di appena 22 anni, chiamata Chiara Lando, che era a bordo della sua Mini Cooper. I tentativi dei medici per lei non hanno portato a nulla.

CREDIT: FACEBOOK

L’intera comunità, proprio come la sua famiglia, ora è sconvolta dalla perdita subita. Nessuno di loro avrebbe mai immaginato di vivere una cosa del genere.

Stando alle informazioni rese note dai media locali, la tragedia si è consumata nella mattinata di ieri, giovedì 28 aprile. Precisamente lungo la strada provinciale 667, a Caerano San Marco, in provincia di Treviso.

Chiara era a bordo della sua Mini Cooper ed era uscita di casa da pochi minuti. Tuttavia, la dinamica di quanto accaduto sembra essere ancora al vaglio delle forze dell’ordine.

Purtroppo per cause ancora da chiarire, la ragazza probabilmente per una distrazione o un malore, ha invaso la corsia opposta. Di conseguenza l’uomo alla guida del camion, non è riuscito proprio ad evitarla.

L’impatto è stato molto violento. I passanti che hanno assistito al drammatico incidente, hanno allertato in fretta i sanitari e anche le forze dell’ordine. Questi ultimi sono arrivati sul posto in pochi istanti.

Il drammatico decesso di Chiara Lando e la dinamica di quando accaduto

La ragazza vista la violenza dell’incidente, è rimasta incastrata nelle lamiere del suo veicolo. Di conseguenza sul posto sono dovuti intervenire anche i vigili del fuoco, che hanno lavorato a lungo per riuscire a liberarla.

Una volta fuori, i medici hanno provato a rianimarla, ma i loro tentativi non hanno portato ai risultati sperati. Chiara è morta a 22 anni, a causa dei traumi riportati.

La giovane viveva a Vidor con la sua famiglia. Quella mattina pare fosse uscita per andare a salutare i nonni ed aveva appena salutato la mamma. Ci saranno ulteriori aggiornamenti su questa vicenda terribile.