Si chiamava Margherita Lotti ed è morta all’età di 30 anni. Purtroppo è stata investita mentre stava aspettando che i suoi amici le portassero la benzina per la sua automobile. A nulla sono serviti i tentativi dei sanitari intervenuti, poiché dopo esser caduta dal cavalcavia, la donna ha perso la vita sul colpo.

Un episodio davvero straziante che ha scosso l’intera comunità. In tanti ora stanno mostrando affetto e vicinanza a tutti i suoi cari, colpiti dall’improvvisa perdita proprio in un momento di festa.

Secondo le informazioni rese note da alcuni media locali, la tragedia si è consumata nella notte di venerdì 24 dicembre, intorno all’una. Precisamente in via Venezia, a San Vendemiano, in provincia di Treviso.

Margherita aveva passato la serata in giro. Alla fine ha ripreso la sua Citroen C2 e stava tornando a casa. Tuttavia, proprio durante il tragitto, l’automobile si è fermata, poiché è rimasta senza benzina.

Alcuni suoi amici hanno deciso di raggiungerla, ma per non intralciare la strada, si sono fermati in una piazzola di sosta, che si trova poco più avanti di dove era lei. È proprio durante quei secondi in cui quelle persone stavano per raggiungerla, è avvenuto l’impensabile.

Un uomo di 53 anni, alla guida di Alfa Romeo Stelvio, non vedendo la macchina ferma con le quattro frecce, l’ha travolta. Davanti c’era proprio la ragazza, che a causa del violento impatto, è precipitata dal cavalcavia, per un’altezza di circa 20 metri. Purtroppo Margherita è morta sul colpo. I sanitari non hanno potuto fare nulla per salvarla.

Il cordoglio del sindaco per la morte di Margherita Lotti e le indagini degli inquirenti

Gli agenti intervenuti hanno sottoposto l’uomo a tutti i controlli ed hanno scoperto che aveva un tasso alcolemico di 1.6. Quindi ora è accusato di omicidio stradale. Il sindaco di Orsago, il piccolo comune in cui viveva la ragazza, Fabio Collot, in uno straziante messaggio sui social ha scritto:

È una tragedia che ci sconvolge tutti, anche per la dinamica assurda. A maggior ragione a ridosso del Natale, in un momento che dovrebbe essere di gioia e serenità.

