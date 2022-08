Il mondo delle serie tv internazionali ha subito una gravissima perdita. Il 15 agosto scorso, infatti, si è spento l’attore Ioane John King. L’attore aveva 49 anni, era della Nuova Zelanda e a gennaio scorso aveva scoperto di avere una grave forma tumorale al pancreas. A dare il triste annuncio della sua scomparsa ci ha pensato la sua famiglia, pubblicando un toccante messaggio sul web.

King era noto, tra gli altri, per il ruolo che ha interpretato in Spartacus, la famosa serie tv che ha avuto tanto successo anche in Italia e che narra dei tempi degli antichi romani e dei gladiatori.

Non è il primo lutto che colpisce il cast e i fan della serie tv Spartacus. Nel 2011, infatti, si era spento Andy Whitfield, quello che allora vestiva i panni del protagonista della serie.

Anche Whitfield, come King, è stato sconfitto da un tumore maligno che non gli ha lasciato scampo e lo ha portato via in pochi mesi.

La malattia di Ioane John King

Come detto, a portare via per sempre l’attore neozelandese 49enne Ioane John King è stato un tumore. Per la precisione un adenocarcinoma scaturito nel pancreas, ma che aveva seminato metastasi importanti anche in altri organi vitali.

La terribile diagnosi era arrivata a gennaio. Da allora l’attore e la sua famiglia hanno raccontato la lotta contro la malattia sui social ed avevano anche aperto una raccolta fondi necessaria a coprire le spese mediche.

Tuttavia, data la gravità della malattia, le speranze che si nutrivano per una miracolosa guarigione, erano sempre state poche.

King è morto lo scorso 15 agosto, ma la famiglia ha voluto attendere qualche giorno prima di diramare la tragica notizia. Lo ha fatto ieri, attraverso una toccante nota sul web.

Inutile specificare che sono innumerevoli i messaggi di cordoglio rivolti all’attore e alla sua famiglia.

Manu Bennett, amico e compagno di set in Spartacus di Ioane, sul suo profilo Instagram ha pubblicato una sua foto e l’ha corredata con il bel ricordo che porterà per sempre con lui.