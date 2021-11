Si chiamava Sara Castigliola e purtroppo è morta lo scorso sabato 30 ottobre, per complicazioni legate al parto cesareo. La stessa Asl 2 ha deciso di avviare un’indagine interna, per chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto. I medici quando si sono resi conto delle sue condizioni, non sono riusciti a fare nulla per salvarla.

CREDIT: FACEBOOK

Un decesso tragico ed improvviso, che ha scosso l’intera comunità. Per la famiglia doveva essere un momento di gioia, che si è trasformato presto in tragedia.

Stando alle informazioni che hanno reso note i media locali, il dramma è avvenuto nella mattinata di sabato 30 ottobre. Precisamente all’ospedale Rizzoli, di Ischia, dove era ricoverata.

La giovane mamma di soli 32 anni, era nel nosocomio ed i medici dopo un’accurata visita hanno deciso di sottoporla ad un cesareo, per far venire al mondo il suo primo figlio.

CREDIT: FACEBOOK

Durante l’intervento non è avvenuto nulla di insolito. Infatti tutto sembrava essere andato per il meglio. La tragedia è avvenuta nel primo pomeriggio dello stesso giorno.

Sara poche ore dopo l’operazione, ha iniziato a stare male. I medici dopo una visita hanno scoperto che aveva un’emorragia in corso. Per questo sono subito intervenuti, ma la situazione era davvero critica, al punto da decidere per il suo trasferimento nel reparto di terapia intensiva.

La nota della Asl 2 per la morte di Sara Castigliola

La giovane purtroppo è deceduta poche ore dopo aver accusato l’improvviso malore. Il neonato invece, sembra essere in buone condizioni di salute. La stessa Asl 2 per capire la dinamica dell’accaduto, ha deciso di avviare un’indagine interna.

La salma è stata sottoposta a sequestro e con molta probabilità verrà disposta anche l’autopsia sul corpo. I carabinieri hanno posto sotto sequestro la cartella clinica, per poter procedere con le indagini. La Asl 2 su questa tragica vicenda, in una nota, ha scritto: