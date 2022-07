L'ABC ha reso noti i risultati dell'autopsia svolta sul corpo di Ivana Trump: la 73enne sarebbe morta per una caduta dalle scale

Lo scorso 14 luglio il mondo intero è rimasto scioccato dalla notizia della morte improvvisa di Ivana Trump, imprenditrice di successo ed ex moglie del 54esimo presidente degli Usa Donald Trump. Inizialmente si era diffusa la notizia che la sua morte fosse sopraggiunta per arresto cardiaco, ma stando a quanto riportato dall’emittente ABC, che ha trascritto i risultati dell’autopsia, la verità sarebbe un’altra.

Nella tarda serata italiana dello scorso 14 luglio si è diffusa in pochi minuti e in tutto il mondo la notizia della morte di Ivana Trump. A divulgare la notizia per primo era stato l’emittente statunitense ABC, ma a confermare tutto era poi arrivato un comunicato ufficiale della sua famiglia.

Nostra madre era una donna incredibile: una forza negli affari, un’atleta di livello mondiale, una bellezza radiosa e una madre premurosa e amica. Ivana Trump era una sopravvissuta. È fuggita dal comunismo e ha abbracciato questo Paese. Ha insegnato ai suoi figli grinta e durezza, compassione e determinazione. Mancherà moltissimo a sua madre, ai suoi tre figli e ai dieci nipoti.

Il web si è poi riempito di messaggi di cordoglio per lei. Messaggi arrivati anche da tanti personaggi celebri. Simona Ventura, ad esempio, ricordandola ha parlato del grande amore che la legava al suo terzo marito, l’attore e conduttore italiano Rossano Rubicondi.

Un toccante messaggio è arrivato anche da parte di Donald Trump, il 54esimo Presidente degli Usa, che è stato sposato con lei dal 1977 al 1992.

Come è morta Ivana Trump

Fin dalle ore successive alla morte di Ivana Trump, tutti si sono chieste da cosa essa fosse stata causata.

La ABC7 ed altre testate giornalistiche, il giorno successivo al decesso, avevano affermato che le cause della morte di Ivana fossero naturali e legate ad un arresto cardiaco.

Nelle ultime ore, però, lo scenario reale sembrerebbe essere totalmente diverso. La stessa emittente ABC ha pubblicato una nota, nella quale è riportato il risultato dell’esame autoptico svolto sul cadavere della 73enne.

A quanto pare, il medico legale che ha svolto l’esame ha trovato sul corpo delle ferite che confermerebbero l’ipotesi della morte avvenuta a seguita di una brutta caduta dalle scale.