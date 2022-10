Jack Burnell-Williams è stato trovato senza vita a soli 18 anni. Il 19 settembre aveva avuto l’onore di scortare la bara della Regina Elisabetta II. Un motivo di orgoglio per la sua famiglia e per se stesso. Aveva partecipato al corteo del funerale di stato, accompagnando la sovrana durante il suo ultimo viaggio.

Lo scorso mercoledì, la polizia di Londra e i soccorritori hanno ricevuto un allarme da Hyde Park Barracks a Knightsbridge. Jack Burnell-Williams era privo di sensi e aveva bisogno d’aiuto. In poco tempo, è stato raggiunto dagli operatori sanitari, che non hanno potuto far nulla per salvare la sua vita. Era già troppo tardi e sono stati costretti a dichiarare il suo decesso sul posto.

Jack era un ragazzo di soli 18 anni, che si stava facendo strada nella vita. Secondo quanto riportato dai media britannici, la causa della sua prematura scomparsa non è ancora chiara. Un decesso improvviso, ma che sembrerebbe non coinvolgere altre persone. Probabilmente, il suo cuore si è fermato per sempre per cause naturali.

Jack Burnell-Williams era una delle reclute più giovani della Household Cavalry e aveva l’onore di proteggere la Regina Elisabetta II.

La sua famiglia era molto orgogliosa per ciò che era riuscito a costruire nella vita, a soli 18 anni. Il suo papà, nel giorno del funerale della sovrana, aveva pubblicato un post su Facebook, per dire a suo figlio quanto fossero orgogliosi di lui.

Mio figlio fa il suo dovere per la regina nel suo ultimo viaggio. Sono così orgoglioso di te.

Oggi le sue immagini si sono diffuse in tutto il mondo, accompagnate da tristi post di addio e cuori spezzati. Tanto il supporto che i suoi genitori stanno ricevendo dopo la straziante notizia, così come la sua fidanzata. Quest’ultima ha voluto salutarlo con un ultimo messaggio sui social network: