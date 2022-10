Una storia straziante, che arriva da New Cumnock, nell’Ayrshire, in Scozia. Jack Grozier, un giovane papà di 23 anni, ha perso la vita improvvisamente, nel sonno. Avrebbe dovuto sposarsi con la sua compagna, dopo la nascita del loro primo figlio, che ha lasciato all’età di un anno.

Oggi la donna ha voluto raccontare la sua storia, per ricordarlo come l’uomo meraviglioso che era e un papà come pochi. Un malore improvviso, che ha spezzato per sempre la sua vita. La sera precedente gli ha dato la buonanotte per telefono, ma mai avrebbe immaginato che quella sarebbe stata l’ultima volta.

Le parole della compagna di Jack Grozier

Adorava essere un papà. Voleva essere la versione migliore di se stesso per suo figlio Harris.

Prima di addormentarsi, Jack Grozier ha mandato un ultimo messaggio alla sua fidanzata Samantha:

Mi ha scritto dicendomi che ci saremmo sentiti la mattina successiva. Non avrei mai potuto immaginare che sarebbe morto. Jack adorava far ridere tutti: non c’è niente che non avrebbe fatto per i suoi amici o la sua famiglia. Abbiamo passato i momenti migliori insieme.

Il loro Harris è nato un anno fa e i due stavano pianificando di sposarsi e di andare a vivere insieme. Un sogno che avevano in comune e che presto si sarebbe realizzato. Ma a volte la vita è ingiusta e ti mette dinanzi a situazioni strazianti che mai ti aspetteresti. Mai Samantha si sarebbe aspettata di svegliarsi al mattino e di scoprire che l’uomo che amava e il papà del suo bambino avesse perso la vita nel sonno.

Oggi si ritrova sola, tra le lacrime, a crescere il frutto del loro amore. Guarda il piccolo Harris e pensa che non crescerà con il suo papà. Ma quando sarà grande, non perderà occasione per raccontargli quanto il suo eroe era meraviglioso e quanto lo amava.