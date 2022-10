Sono giorni di grande strazio e tristezza quelli che stanno vivendo i familiari di Emma Tosa, la 16enne che ha perso la vita in un grave sinistro. Purtroppo le sue condizioni sono apparse disperate sin da subito e, alla fine, dopo circa 24 ore, si è spenta per sempre mentre era ricoverata in ospedale.

Il padre, sconvolto dalla straziante perdita subita, ha voluto parlare di ciò che sta provando, in un toccante post sui social. Ha voluto anche pubblicare una foto insieme alle due figlie.

Stando alle informazioni rese note da alcuni media locali, i fatti sono avvenuti nel primo pomeriggio di mercoledì 27 settembre. Precisamente lungo la vecchia strada Aurelia, nella zona di Sondraie, in provincia di Livorno.

Emma era a bordo della Fiat Panda, guidata da sua madre. Erano dirette alla palestra di loro proprietà che si trova verso il comune di Doronatico.

Quando all’improvviso, probabilmente per l’asfalto bagnato, la donna ha perso improvvisamente il controllo del suo veicolo. Di conseguenza, dopo aver invaso l’altra corsia, si è scontrata con un minivan con a bordo 5 persone.

Le condizioni di Emma sono apparse disperate sin da subito. I medici intervenuti l’hanno trovata in arresto cardiaco. Dopo averla stabilizzata, l’hanno trasportata d’urgenza al nosocomio Cisanello di Pisa, ma è proprio qui che ha perso la vita, circa 24 ore dopo il sinistro. La madre è ancora ricoverata in ospedale.

Il padre sconvolto dalla grave perdita subita, ha voluto scrivere sui social un messaggio di addio alla sua bambina. Nel post ha scritto:

Ora non ci sei più, mi è rimasto di abbracciarti in un obitorio, ma i tuoi occhi sempre accesi mi parlano, papà! Non voglio andare… Piena di vita da vivere. Emma papà non ti lascerà mai, papà ti cercherà sempre. Papà ti cercherà sempre, dovrò farmi forza per i tuoi fratelli, ma so che dentro sono finito senza te. Non è un addio ma ci vediamo presto e come dicevi te, CUOREEEE.