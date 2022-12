Quando ha visto alcuni suoi coetanei in difficoltà, Jack Johnson non ci ha pensato un attimo e si è tuffato nelle acque gelide del lago

Un gesto eroico, quello di un bimbo di soli 10 anni, che domenica scorsa non ha esitato nel gettarsi nelle acque gelide di un lago ghiacciato per cercare di salvare dei suoi coetanei che erano caduti nelle gelide acque. Si chiamava Jack Johnson e insieme ad altri tre bimbi di 6, 8 e 11 anni, ha purtroppo perso la vita per assideramento.

Un evento drammatico, che non doveva capitare e che invece è accaduto ed ha sconvolto un intero paese e l’Europa.

Il tutto si è verificato nelle prime ore del pomeriggio di domenica scorsa, sulle rive di un lago situato nella periferia di Birmingham in Inghilterra, più precisamente al Babbs Mill Park, nell’area Kingshurst di Solihull, West Midlands.

Jack, un bambino di soli 10 anni, avrebbe notato alcuni bimbi che annaspavano tra le acque gelide ed ha così deciso di avvicinarsi.

I piccoli stavano giocando sulla lastra di ghiaccio che ricopriva il lago, quando quest’ultima si è rotta e loro sono caduti in acqua.

Senza pensarci, il ragazzino si è tuffato ed ha cercato con tutte le sue forze di salvarli anche se, come raccontato da sua zia in un toccante post su Facebook, non conosceva nessuno di loro.

Il gesto eroico purtroppo non ha avuto un esito positivo. Il bimbo non è riuscito nell’impresa ed è rimasto a sua volta bloccato dalle temperature inumane dell’acqua.

Dei 4 bambini immersi, compreso Jack, nemmeno uno è riuscito a sopravvivere. Jack, un bambino di 8 anni, uno di 6 e un altro di 11 hanno perso la vita.

Per Jack Johnson e i suoi coetanei non c’è stato nulla da fare

Di quanto stava accadendo si sono accorti anche alcuni passanti, che hanno subito allertati i soccorsi. Questi ultimi sono arrivati sul posto quando per tre dei 4 bimbi caduti in acqua era già troppo tardi.

Sono riusciti ad estrarre ancora in vita solo il piccolo di 6 anni, che ha lottato per sopravvivere per giorni, salvo poi arrendersi nella giornata di mercoledì.

I soccorritori, come tutti, sono completamente distrutti dalle immagini che i loro occhi hanno visto e per non essere riusciti a fare di più per evitare il dramma.

Come detto, purtroppo il gesto eroico del piccolo Jack Johnson non è servito ad evitare la tragedia. A raccontare quanto successo, con un toccante post pubblicato sui social, è stata Charlotte Macllmurray, zia del piccolo di 10 anni.