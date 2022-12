Aveva annunciato il suo ritiro dalle scene lo scorso marzo, purtroppo le ultime notizie divulgate sul famosissimo attore Bruce Willis, non sono affatto sollevanti.

Secondo quanto diffuso dal sito americano Radaronline, sembrerebbe che le condizioni di salute della star continuino a peggiorare. Bruce Willis non comprenderebbe ciò che gli dicono le persone che lo circondano. In questo periodo di feste, l’attore sta trascorrendo il tempo accanto alla sua famiglia, la sua bellissima moglie Emma Heming e le loro due bambine.

Diverse fonti americane attestano anche che al suo fianco, in questo difficile momento della sua vita, c’è anche la sua ex moglie Demi Moore, mamma delle sue tre precedenti figlie.

Ecco quanto riportato dalla testata giornalistica:

In questo momento Emma è la sua voce e il suo mezzo di comunicazione. In alcuni giorni è ancora il vecchio Bruce, ma sta scivolando sempre più lontano. La famiglia spera in un miracolo, perché le bambine non possono immaginare un Natale senza Bruce. Alle più grandi, invece, manca il vecchio padre che prendeva in giro i loro fidanzati e che dava loro dei consigli non richiesti. Tutta la famiglia prega per lui e per un miracolo di Natale.